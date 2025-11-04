CANLI SKOR ANA SAYFA
Nezaket Kebabı nedir, nasıl yapılır? İşte Evde Kolayca Yapabileceğiniz Tarif ve Püf Noktaları!

Nezaket Kebabı nedir, nasıl yapılır? İşte Evde Kolayca Yapabileceğiniz Tarif ve Püf Noktaları!

Kayseri mutfağının sevilen lezzetlerinden Nezaket Kebabı, çıtır yufkası, bol sosu ve yumuşacık köftesiyle sofraların gözdesi olmaya devam ediyor. Görünüşte zahmetli ama yapımı son derece pratik olan bu kebap, misafir sofralarına lezzet katıyor. Peki, Nezaket Kebabı nedir, nasıl yapılır? İşte detaylar...

Nezaket Kebabı nedir, nasıl yapılır? İşte Evde Kolayca Yapabileceğiniz Tarif ve Püf Noktaları!

Çıtır yufka, köfte ve sos ile yapılan Nezaket Kebabı, sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Yapımı zor gibi görünen ama oldukça kolay olan bu tarif nedir? Köftelerin iyice pişirilerek domates ve biberli sos ile tatlandırılmasıyla oluşan bu lezzet, sofralarda büyük beğeni alıyor. Peki, Bol soslu Nezaket Kebabı nasıl yapılır,içerisindekiler nelerdir, püf noktaları nelerdir? İşte merak edilen soruların cevabı haberimizde...

NEZAKET KEBABI MALZEMELERİ

  • 2 adet yumurta

  • 1 kilo dana kıyma

  • 1 su bardağı galeta unu

  • 2 diş rendelenmiş sarımsak

  • 2 adet rendelenmiş soğan

  • 4 adet yufka

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı karabiber

SOSU İÇİN MALZEMELER

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 2 adet rendelenmiş büyük boy domates

  • 3 adet sivri biber

  • 2 su bardağı su

  • 2 diş rendelenmiş sarımsak

NEZAKET KEBABI NASIL YAPILIR?

🍖Geniş bir kasenin içerisine kıyma, yumurta, galeta unu, sarımsak, soğan, yumurta, kimyon, karabiber ve tuzu ekleyerek karıştırın.

✋Yoğurduğunuz kıymayı 4 parçaya ayırın. Her yufkada yaklaşık 250 gram kıyma kullanın.

🥙Yufkayı tezgaha sererek yarım ay şeklinde katlayın.

🥩Yufkanın geniş olan kısmına kıymayı koyun ve eşit olacak şekilde yayın.

🥖Yufkayı sigara böreği yapar gibi sarın ve uç kısmına fırçayla su sürerek yapıştırın.

✂️Kıymalı yufkaları rulo haline getirdikten sonra 2 parmak olacak şekilde kesin.

🥘Fırın tepsisinin içerisine kıymalar yukarıdan gözükecek şekilde dizin.

🔥200 dereceli önceden ısıtılmış fırında 35 dakika pişirin.

🍅Sosu için; Bir sos tavasının içerisine sıvı yağı ekleyin ve kızdırın.

Üzerine doğranmış biberleri ilave ederek karıştırın.

🌶️Biberler yumuşadıktan sonra üzerine sarımsak, su ve domatesi ekleyerek karıştırın.

🍽️Suyun yarısı çekilene kadar bu şekilde pişirin. Pişen yufkaların üzerine sıcak sosu gezdirerek servis edin. Afiyet olsun.

NEZAKET KEBABI PÜF NOKTALARI

👉Kıyma harcında karışık kıyma ya da "direkt döş (etin sırt kısmı)" kullanılması, köftenin kıvam ve lezzet açısından daha iyi olmasını sağlar.

👉Her yufka için yaklaşık 250 gram kıyma düşünülmesi ve yufkanın geniş kısmına eşit şekilde yayılması önemli.

👉Yufka sarılırken uç kısmın fırçayla su sürülerek yapıştırılması, rulo halinin açılmaması açısından kritik.

👉Fırın pişirme aşamasında yaklaşık 200 °C'de 35 dakika süreyle pişirilmesi öneriliyor.

👉Sosun hazırlanmasında; biberlerin önce yağa alınıp yumuşatılması, ardından sarımsak-domates-su eklenip suyun yarısı çekilene kadar pişirilmesi, aromasının bütün yemeğe yayılmasını sağlıyor.

