Gelinim Mutfakta 23 Ekim Perşembe kim kazandı? | Gelinim Mutfakta çeyreği kim aldı?

Gelinim Mutfakta'da haftanın dördüncü gününde rekabet kızışıyor. Gelinlerin en iyi yemeği yapıp kayınvalidelerin ise yemekleri tadarak verdiği puanlarla bugün, bir gelin yakasına çeyrek altını takacak. Haftanın son gününe doğru gelinirken gelinler arasındaki gerilim de artıyor. Bugün itibarıyla Tuğba gelinin 50, Hanife'nin 39, Miyase'nin 54 ve Begüm'ün ise toplamda 30 puanı bulunuyor. Peki bugün çeyreği kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREĞİ KİM ALDI 23 EKİM?

Gelinim Mutfakta'nın 23 Ekim Perşembe tarihli yeni bölümünde çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı. Bölüm sonunda kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 22 Ekim Çarşamba günü oynanan bölümünde, kayınvalidelerden en yüksek puanı toplayarak çeyrek altını kazanan gelin Hanife oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN PUAN DURUMU

Tuğba: 50 puan

Hanife: 39 puan Miyase: 54 puan Begüm: 30 puan

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da geçen hafta, 89 puanla en yakında rakibine 7 puan farkla 10 altın bileziği alan isim Miyase oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta 17 Ekim Cuma günü elenen isim Öykü oldu. Öykü gelinin sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya devam etmemesi uygun bulundu. Öykü gelin yarışmadan ayrıldığı için bu hafta eleme yapılmadı.