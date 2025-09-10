Gelinim Mutfakta kim kazandı? 10 Eylül 2025 Gelinim Mutfakta puan durumu

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

GELİNİM MUTFAKTA 10 EYLÜL | Gelinim Mutfakta'nın 1668. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gelinim Mutfakta'da haftayı hangi yarışmacının birinci tamamlayacağı merak edilirken, 10 Eylül Çarşamba günü çeyrek altın kazanan gelin araştırılıyor. Haftayı 10 bilezikle kapatmak isteyen gelinler hata yapmak istemezken, hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 10 Eylül Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu ne? İşte Gelinim Mutfakta son bölüm detayları...

GELİNİM MUTFAKTA 10 EYLÜL KİM KAZANDI?

10 Eylül Çarşamba günü Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı. Haberimiz çeyrek altın kazanan gelin belli olduktan sonra güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

9 Eylül Salı günü yayınlanan Gelinim Mutfakta bölümünde kayınvalidelerden en yüksek puanı toplayarak çeyrek altını kazanan gelin Hanife oldu.