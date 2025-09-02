CANLI SKOR ANA SAYFA
Masterchef'te haftanın ilk takım oyunu oynandı. Mavi takım kaptanı Ayla, kırmızı takım kaptanı olarak ise Çağlar seçilmesinin ardından iki lider de kendi takımını kurdu. Şeflerin günün yemeğini duyurmasının ardından tüm yarışmacılar, en güzel dolmaları yapmak için kolları sıvadı. Peki Masterchef 1. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 2 Eylül Salı MasterChef eleme adayı kim oldu? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2025 Salı 13:48
MasterChef Türkiye'nin 2 Eylül Salı akşamı yayınlanan bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in jürisinde yer aldığı yarışmada dokunulmazlığı alan takım rahat bir nefes alırken, kaybeden yarışmacılar ise potaya girmemek için kıyasıya rekabet etti. Peki, Masterchef 1. Dokunulmazlık Oyununu hangi takım kazandı? 2 Eylül Salı MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF 1. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 2 Eylül Salı günü yayınlanan 1. dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı henüz belli olmadı. Haberimiz, MasterChef'te kazanan takım belli olduktan sonra güncellenecektir.

MASTERCHEF 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

2 Eylül Salı günü yayınlanan MasterChef 1. dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olmadığı için 1. eleme adayı henüz açıklanmadı.

MASTERCHEF'TE EN SON KİM ELENDİ?

1 Eylül Pazar günü yayınlanan bölümde MasterChef'e veda eden yarışmacı Hilal oldu.

SON DAKİKA
