Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

MasterChef Türkiye'nin 2 Eylül Salı akşamı yayınlanan bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in jürisinde yer aldığı yarışmada dokunulmazlığı alan takım rahat bir nefes alırken, kaybeden yarışmacılar ise potaya girmemek için kıyasıya rekabet etti. Peki, Masterchef 1. Dokunulmazlık Oyununu hangi takım kazandı? 2 Eylül Salı MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF 1. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 2 Eylül Salı günü yayınlanan 1. dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı henüz belli olmadı. Haberimiz, MasterChef'te kazanan takım belli olduktan sonra güncellenecektir.

MASTERCHEF 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

2 Eylül Salı günü yayınlanan MasterChef 1. dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olmadığı için 1. eleme adayı henüz açıklanmadı.

MASTERCHEF'TE EN SON KİM ELENDİ?

1 Eylül Pazar günü yayınlanan bölümde MasterChef'e veda eden yarışmacı Hilal oldu.