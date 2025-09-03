CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Magazin Masterchef 2. Dokunulmazlık Oyununu hangi takım kazandı? | 3 Eylül Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?

Masterchef 2. Dokunulmazlık Oyununu hangi takım kazandı? | 3 Eylül Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?

Masterchef'te haftanın ilk takım oyunu oynandı. Mavi takım kaptanı Ayla, kırmızı takım kaptanı olarak ise Çağlar seçilmesinin ardından iki lider de kendi takımını kurdu. Şeflerin günün yemeğini duyurmasının ardından tüm yarışmacılar, en güzel dolmaları yapmak için kolları sıvadı. Peki Masterchef 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 3 Eylül Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 Çarşamba 14:12
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Masterchef 2. Dokunulmazlık Oyununu hangi takım kazandı? | 3 Eylül Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'nin 3 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in jürisinde yer aldığı yarışmada dokunulmazlığı alan takım rahat bir nefes alırken, kaybeden yarışmacılar ise potaya girmemek için kıyasıya rekabet etti. Peki, Masterchef 2. Dokunulmazlık Oyununu hangi takım kazandı? 3 Eylül Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 3 Eylül Çarşamba günü yayınlanan 2. dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı henüz belli olmadı. Haberimiz, MasterChef'te kazanan takım belli olduktan sonra güncellenecektir.

MASTERCHEF 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

3 Eylül Çarşamba günü yayınlanan MasterChef 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olmadığı için 2. eleme adayı henüz açıklanmadı.

MASTERCHEF'TE EN SON KİM ELENDİ?

1 Eylül Pazar günü yayınlanan bölümde MasterChef'e veda eden yarışmacı Hilal oldu.

ASpor CANLI YAYIN

Kars 36 Spor-24 Erzincanspor | CANLI İZLE
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dev piyango! 20 milyon Euro...
DİĞER
Bülent Timurlenk'ten Süper Lig'deki transferlerin ardından bomba sözler: "Şampiyon olamayan takımı...”
Gözler "şaibe" davasına çevrildi: Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor? İstanbul'un iptali kurultay davasını nasıl etkileyecek?
Ziraat Türkiye Kupası'nda Filistin'e destek mesajı!
Beşiktaş ve F.Bahçe Alaba için yarışta!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den flaş teknik direktör hamlesi! F.Bahçe'den flaş teknik direktör hamlesi! 15:05
Ziraat Türkiye Kupası'nda Filistin'e destek mesajı! Ziraat Türkiye Kupası'nda Filistin'e destek mesajı! 14:51
Beşiktaş ve F.Bahçe Alaba için yarışta! Beşiktaş ve F.Bahçe Alaba için yarışta! 14:27
Aslan'ın yeni yıldızı Portekiz'den! Aslan'ın yeni yıldızı Portekiz'den! 14:20
MKE Ankaragücü-Karabük İdmanyurdu Spor maçı ne zaman? MKE Ankaragücü-Karabük İdmanyurdu Spor maçı ne zaman? 14:04
İlkay Gündoğan'ın lisansı çıkartıldı! İlkay Gündoğan'ın lisansı çıkartıldı! 14:04
Daha Eski
Karaman FK-Suvermez Kapadokyaspor maçı ne zaman? Karaman FK-Suvermez Kapadokyaspor maçı ne zaman? 14:01
Fethiyespor-Efeler 09 Spor maçı ne zaman? Fethiyespor-Efeler 09 Spor maçı ne zaman? 13:58
Denizli İY Güreller-Nazilli Belediyespor maçı ne zaman? Denizli İY Güreller-Nazilli Belediyespor maçı ne zaman? 13:54
Bornova 1877-Afyonspor maçı ne zaman? Bornova 1877-Afyonspor maçı ne zaman? 13:51
Sinopspor-Orduspor 1967 maçı ne zaman? Sinopspor-Orduspor 1967 maçı ne zaman? 13:37
İnkılap FSK-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı saat kaçta? İnkılap FSK-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı saat kaçta? 13:32