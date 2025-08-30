Elysium: Yeni Cennet filminin konusu ne? Elysium: Yeni Cennet oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Elysium: Yeni Cennet filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Ron Howard'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Elysium: Yeni Cennet filminin konusu ne? Elysium: Yeni Cennet oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

Elysium: Yeni Cennet FİLMİNİN KONUSU NE?

Düşük bütçeli District 9 ile tanınan yönetmen Neill Blomkamp'ın yeni projesi yine uzak gelecekte, 2154 yılında geçiyor ve yine uzayla yakın temas halinde ilerliyor. Bu seferki görev ise çoktan çökmüş olan dünyayı ve beraberinde insanlığı daha temiz bir dünyaya taşımak. Tıpkı Prometheus'yi çağrıştırırcasına, Yunan mitolojisine göndermeler içeren Elysium'da, 2154 yılında dünyada hala varlığını sürdürebilen yegane iki sınıfın çatışması temel alınmakta. Elysium'un varsıl ve şanslı "egemenleri" teknoloji alanında üst düzey bir gelişim gösteren gezegenlerinde lüks içerisinde yaşarken; "çürümüş dünya"da geri kalan kalabalık insan topluluğu tedavi ihtiyaçları için bile Elysium'a ihtiyaç duymaktadır. Ancak iki gezegen arasında yapılan anlaşmalar gereğince Elysium'a girmeleri kesin suretle yasaktır. Ta ki Elysium'a gitmekten başka çaresi kalmayan Max isimli sıradan bir adam çıkana dek...

Elysium: Yeni Cennet OYUNCULARI KİM?

Matt Damon

Sharlto Copley

William Fichtner

Alice Braga

Wagner Moura

Diego Luna

Emma Tremblay

Brandon Auret

Josh Blacker

Michael Shanks

Carly Pope

Maxwell Perry Cotton

Faran Tahir

Christina Cox

Terry Chen

Adrian Holmes

Ona Grauer

Jose Pablo Cantillo

Catherine Lough Haggquist

Jared Keeso

Derek Gilroy

Chris Shields

Fraser Aitcheson

Valentina Giron

Sofía Sisniega

Alejandro Rae

Taras Kostyuk

Cody Laudan

Alejandro Belmonte

Julian Christopher

Dalias Blake

Chris Humphreys

Tracy Waterhouse

Johnny Cicco

Mike Carpenter

Jackson Berlin

Dominika Zybko

Lloyd Adams

Simon Leung

Peter Muyzers

Jodie Foster

Michael Mando

Sônia Braga

Lexie Huber

Andrii Fedinchyk

Andrey Saminin

Christian Vasquez

Ramilya Iskander

Elysium: Yeni Cennet FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Elysium: Yeni Cennet filminin yapım yılı 2013'tür.