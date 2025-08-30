Elysium: Yeni Cennet filminin konusu ne? Elysium: Yeni Cennet oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Elysium: Yeni Cennet filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Ron Howard'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Elysium: Yeni Cennet filminin konusu ne? Elysium: Yeni Cennet oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
Elysium: Yeni Cennet FİLMİNİN KONUSU NE?
Düşük bütçeli District 9 ile tanınan yönetmen Neill Blomkamp'ın yeni projesi yine uzak gelecekte, 2154 yılında geçiyor ve yine uzayla yakın temas halinde ilerliyor. Bu seferki görev ise çoktan çökmüş olan dünyayı ve beraberinde insanlığı daha temiz bir dünyaya taşımak. Tıpkı Prometheus'yi çağrıştırırcasına, Yunan mitolojisine göndermeler içeren Elysium'da, 2154 yılında dünyada hala varlığını sürdürebilen yegane iki sınıfın çatışması temel alınmakta. Elysium'un varsıl ve şanslı "egemenleri" teknoloji alanında üst düzey bir gelişim gösteren gezegenlerinde lüks içerisinde yaşarken; "çürümüş dünya"da geri kalan kalabalık insan topluluğu tedavi ihtiyaçları için bile Elysium'a ihtiyaç duymaktadır. Ancak iki gezegen arasında yapılan anlaşmalar gereğince Elysium'a girmeleri kesin suretle yasaktır. Ta ki Elysium'a gitmekten başka çaresi kalmayan Max isimli sıradan bir adam çıkana dek...
Elysium: Yeni Cennet OYUNCULARI KİM?
William Fichtner
Alice Braga
Wagner Moura
Diego Luna
Emma Tremblay
Brandon Auret
Josh Blacker
Michael Shanks
Carly Pope
Maxwell Perry Cotton
Faran Tahir
Christina Cox
Terry Chen
Adrian Holmes
Ona Grauer
Jose Pablo Cantillo
Catherine Lough Haggquist
Jared Keeso
Derek Gilroy
Chris Shields
Fraser Aitcheson
Valentina Giron
Sofía Sisniega
Alejandro Rae
Taras Kostyuk
Cody Laudan
Alejandro Belmonte
Julian Christopher
Dalias Blake
Chris Humphreys
Tracy Waterhouse
Johnny Cicco
Mike Carpenter
Jackson Berlin
Dominika Zybko
Lloyd Adams
Simon Leung
Peter Muyzers
Michael Mando
Sônia Braga
Lexie Huber
Andrii Fedinchyk
Andrey Saminin
Christian Vasquez
Ramilya Iskander
Elysium: Yeni Cennet FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Elysium: Yeni Cennet filminin yapım yılı 2013'tür.