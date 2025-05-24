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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu 24 Mayıs | 1. dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor dokunulmazlık oyunu 24 Mayıs | 1. dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'un 24 Mayıs Cumartesi günü yayımlanan bölümünde, haftanın 1. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Kıran kırana geçen cuma günkü bölümde adaya veda eden isim Dilşah oldu. Fenomen yarışmada cumartesi günkü dokunulmazlık oyununu kaybedenini öğrenmek isteyen seyirciler için '24 Mayıs Survivor 1. dokunulmazlık oyununu kim kazandı?' sorusunun cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025 Cumartesi 11:57
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Survivor dokunulmazlık oyunu 24 Mayıs | 1. dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor hız kesmeden devam ediyor. 24 Mayıs 2025 Cumartesi akşamı taraflar, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için zorlu parkurda karşı karşıya gelecek. Eleme düellosunda Ayşe, Sevgi, Dilşah ve Meryem karşı karşıya geldi. Eleme gecesinde Ayşe Sevgi ile eşleşirken, Dilşah'ın rakibi Meryem oldu. Bugün ise dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı büyük merak konusu. İşte Survivor'da yaşananlar...

1. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

24 Mayıs 2025'te oynanacak 1. dokunulmazlık oyunu, haftanın eleme adayını belirleyecek olmasıyla büyük önem taşıyor. Kırmızı ve mavi takımlar, eleme potasına yarışmacı göndermemek için tüm güçlerini parkura yansıtacak. Acun Ilıcalı'nın bu sezon tanıttığı yeni kurallar, parkurda sürpriz anlara yol açabilir. Özellikle, atışların ve bayrak yarışlarının belirleyici olduğu geçmiş oyunlar, cumartesi günkü mücadelede de stratejik hamlelerin önemini ortaya koyuyor. Survivor'da 1. dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve haftanın eleme adayı henüz belli olmadı.

SURVIVOR'DA CUMA GÜNÜ NE OLDU?

24 Mayıs 2025 Cuma akşamı yayınlanan Survivor son bölümünde, Ayşe ve Dilşah'ın finale kaldığı gecede 5-0'lık skorla kazanan Ayşe oldu. Dilşah adaya veda etti.

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