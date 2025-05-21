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Haberler Magazin Şeref Madalyası (Act of Valor) filminin konusu ne? | Şeref Madalyası oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Şeref Madalyası (Act of Valor) filminin konusu ne? | Şeref Madalyası oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Mike Mccoy ve Scott Waugh'un oturduğu Şeref Madalyası filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Savaş, aksiyon, macera, gerilim ve dram türündeki 2012 yapımı Şeref Madalyası hakkında arama motorlarında araştırılan 'Şeref Madalyası filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025 Çarşamba 16:32
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Şeref Madalyası (Act of Valor) filminin konusu ne? | Şeref Madalyası oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Şeref Madalyası filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Mike Mccoy ve Scott Waugh'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Şeref Madalyası filminin konusu ne? Şeref Madalyası oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

ŞEREF MADALYASI FİLMİNİN KONUSU NE?

Kaçırılmış bir CIA ajanını kurtarmak için elit bir deniz donanması oluşturulur. Bu kurtarma operasyonu, tüm dünyayı felakete sürükleyecek bir tehditi ortaya çıkarır. Navy Seal'in iyi yetiştirilmiş, yetenekli takımı, tehlikelerle dolu ve sonucu dünyanın can güvenliğini etkileyecek gizli bir operasyon yapmak zorunda kalır.

ŞEREF MADALYASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Roselyn Sánchez

Alex Veadov

Weimy

Nestor Serrano

Emilio Rivera

Jason Cottle

Gonzalo Menendez

Ajay

Sonny Sison

Rorke Denver

Derrick Van Orden

Ailsa Marshall

Drea Castro

Dimiter Marinov

Dave

Keo Woolford

Carla Jimenez

Duncan Smith

Marissa Labog

Daniel Southworth

Antoni Corone

Artie Malesci

Gilbert Rosales

Maria Juani

Beth Waugh

Mario Perez

Ernie Reyes Jr.

Thomas Rosales Jr.

Nicko Sabado

Charles Chiyangwa

Craig H. Davidson

Conrad Garcia

Ajay James

Dorian Kingi

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