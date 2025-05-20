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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu 20 Mayıs | 1. dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor dokunulmazlık oyunu 20 Mayıs | 1. dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'ın 20 Mayıs Salı günü yayınlanan bölümünde, haftanın 1. dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıran kırana geçen salı günkü bölümde haftanın eleme adayının kim olacağı merak ediliyor. Özellikle favori yarışmacılardan bazılarının Survivor'a veda etmesi dokunulmazlık oyunlarına olan ilgiyi arttırdı. Peki 20 Mayıs Salı Survivor 1. dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2025 Salı 12:40
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Survivor dokunulmazlık oyunu 20 Mayıs | 1. dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor hız kesmeden devam ediyor. 20 Mayıs 2025 Salı akşamı, All Star ve Gönüllüler, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için zorlu parkurda karşı karşıya geldi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda yarışmacılar kıyasıya rekabet ederken, hangi takımın eleme potasına gittiği merak ediliyor. İşte Survivor'da 20 Mayıs Salı günü yaşananlar...

1. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

20 Mayıs Salı günü oynanan 1. dokunulmazlık oyununda All Star ve Gönüllüler, eleme potasına yarışmacı göndermemek için tüm güçlerini parkura yansıttı. Eleme düellosu oynamamak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar, parkurda takımlarına puan kazandırmak için sahne aldı. Acun Ilıcalı'nın bu sezon tanıttığı yeni kurallar, parkurda sürpriz anlara yol açıyor. Özellikle, atışların ve bayrak yarışlarının belirleyici olduğu geçmiş oyunlar, tratejik hamlelerin önemini ortaya koyuyor. 20 Mayıs Salı günü Survivor'da 1. dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı.

SURVIVOR'DA PAZARTESİ GÜNÜ NE OLDU?

19 Mayıs 2025 Pazartesi akşamı yayınlanan Survivor son bölümünde, Meryem, Aycan, Hikmet ve İsmal adada kalmak için mücadele etti. Eleme düellosunda yer alan yarışmacılar parkur oyunlarında kozlarını paylaşırken, adaya veda eden isim İsmail oldu.

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