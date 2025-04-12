Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 12 Nisan Cumartesi 2025

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | Yıllardır televizyonseverler tarafından en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star-Gönüllüler arasında heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı 2025 sezonunda 12 Nisan Cumartesi günü dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, 12 Nisan 2025 Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 12 NİSAN 2025?

Survivor 2025 yarışmasının 12 Nisan Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı.