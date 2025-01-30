Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 30 Ocak Perşembe 2025

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da Ünlüler-Gönüllüler arasında heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı 2025 sezonu 30 Ocak Perşembe günü dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, 30 Ocak Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 23 OCAK 2025?

Survivor 2025 yarışmasının 30 Ocak Perşembe günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı.