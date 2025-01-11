Mısır Tanrıları (Gods of Egypt) filmi konusu ne? | Mısır Tanrıları oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Mısır Tanrıları filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Alex Proyas'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Mısır Tanrıları filminin konusu ne? Mısır Tanrıları oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
MISIR TANRILARI FİLMİNİN KONUSU NE?
Set, karanlığın acımazsız tanrısı, Mısır tahtını devralır. Barışçıl ve varlıklı olan imparatorluğu yıkar, kargaşa ve çatışmaların içine düşürür. Birkaç cesur isyancı Set'in karşısındadır. Sevgilisi tanrı tarafından tutsak edilen genç bir hırsız, Set'i tahtan indirmek ve yenmek için güçlü tanrı Horus'tan yardımını ister. Bu olağanüstü aksiyon-macera filminde, insanoğlunun hayatta kalmak için aşkını kurtarmaya çalışan bir ölümlü kahraman olan Bek'e bel bağlamasını konu alınıyor.
MISIR TANRILARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Gerard Butler
Nikolaj Coster-Waldau
Brenton Thwaites
Courtney Eaton
Élodie Yung
Chadwick Boseman
Geoffrey Rush
Emily Wheaton
Emma Booth
Rufus Sewell
Bryan Brown
Alia Seror-O'Neill
Rachael Blake
Bruce Spence
Yaya Deng
Goran D. Kleut
Alexander England
Kenneth Ransom
Robyn Nevin
Paula Arundell
Michael-Anthony Taylor
Abbey Lee Kershaw
John Samaha
Elvis Sinosic
Keala Pringley
Tiriel Mora
Felix Williamson
Markus Hamilton
Marisa Lamonica
Lindsay Farris
Julian Maroun
Suzie Steen
Sybil Azur
Vladimir Antonik
Ilya Isaev
Ian Roberts
Julian Stone
Stanislav Tikunov
Ishak Issa
Atlas Adams
Wassim Hawat
Sergey Smirnov
Daniel Mifsud