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Haberler Magazin Mısır Tanrıları (Gods of Egypt) filmi konusu ne? | Mısır Tanrıları oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Mısır Tanrıları (Gods of Egypt) filmi konusu ne? | Mısır Tanrıları oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Alex Proyas'ın oturduğu Mısır Tanrıları filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Macera, aksiyon ve fantastik türdeki 2016 yapımı Mısır Tanrıları hakkında arama motorlarında araştırılan 'Mısır Tanrıları filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 11:00 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 11:20
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Mısır Tanrıları (Gods of Egypt) filmi konusu ne? | Mısır Tanrıları oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Mısır Tanrıları filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Alex Proyas'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Mısır Tanrıları filminin konusu ne? Mısır Tanrıları oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

MISIR TANRILARI FİLMİNİN KONUSU NE?

Set, karanlığın acımazsız tanrısı, Mısır tahtını devralır. Barışçıl ve varlıklı olan imparatorluğu yıkar, kargaşa ve çatışmaların içine düşürür. Birkaç cesur isyancı Set'in karşısındadır. Sevgilisi tanrı tarafından tutsak edilen genç bir hırsız, Set'i tahtan indirmek ve yenmek için güçlü tanrı Horus'tan yardımını ister. Bu olağanüstü aksiyon-macera filminde, insanoğlunun hayatta kalmak için aşkını kurtarmaya çalışan bir ölümlü kahraman olan Bek'e bel bağlamasını konu alınıyor.

MISIR TANRILARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Gerard Butler

Nikolaj Coster-Waldau

Brenton Thwaites

Courtney Eaton

Élodie Yung

Chadwick Boseman

Geoffrey Rush

Emily Wheaton

Emma Booth

Rufus Sewell

Bryan Brown

Alia Seror-O'Neill

Rachael Blake

Bruce Spence

Yaya Deng

Goran D. Kleut

Alexander England

Kenneth Ransom

Robyn Nevin

Paula Arundell

Michael-Anthony Taylor

Abbey Lee Kershaw

John Samaha

Elvis Sinosic

Keala Pringley

Tiriel Mora

Felix Williamson

Markus Hamilton

Marisa Lamonica

Lindsay Farris

Julian Maroun

Suzie Steen

Sybil Azur

Vladimir Antonik

Ilya Isaev

Ian Roberts

Julian Stone

Stanislav Tikunov

Ishak Issa

Atlas Adams

Wassim Hawat

Sergey Smirnov

Daniel Mifsud

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