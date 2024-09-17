Taşıyıcı 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Taşıyıcı 3 hangi yıl çekildi?

Taşıyıcı 3 filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Taşıyıcı 3 filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2008 yapımı macera filmi Taşıyıcı 3 detayları haberimizde...

TAŞIYICI 3 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Frank, Marsilya'daki Ukrayna Çevre Koruma Ajansı Başkanı Leonid'in kaçırılan kızı Valentina'yı Karadeniz kıyısındaki Odessa'ya götürmekle yükümlüdür. Frank, yolculuk sırasında bir yandan bu işi alması için baskı yapan insanlarla uğraşırken bir yandan da Vasilev tarafından gönderilen ajanlarla başa çıkmak zorundadır. Yolculuk sırasında Frank ile Valentina birbirlerine aşık olurlar.