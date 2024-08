İlk kez 2021 yılında vizyona giren Kurt ve Aslan filmi çocuk kategorisinde macera türünde çekildi. gilles de Maistre yönetmenliğinde çekilen film ile ilgili Kurt ve Aslan (The Wolf and The Lion) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Kurt ve Aslan hangi yıl çekildi? sorguları yapılıyor. Detaylar haberimizde...

KURT VE ASLAN (THE WOLF AND THE LION) FİLMİ KONUSU NEDİR?

20 yaşındaki Alma, büyükbabasının ölümünden sonra çocukluğunun geçtiği eve geri dönmeye karar verir. Eve döndüğünde, ormanda iki yavru hayvan bulur: bir kurt ve bir aslan. Alma, yavru hayvanlara yardım eder ve onlarla bağ kurar. Ancak orman bekçisi, yavru hayvanları keşfeder ve onları alıp götürür. Bu durum, Alma ve yavru hayvanların dünyasını yıkarak, birbirlerinden ayrılmalarına neden olur.

Şimdi, yavru hayvan kardeşler ve Alma, Kanada'da tehlikeli bir yolculuk yaparak bir araya gelmek zorundadır. Bu yolculuk, zorlu ve tehlikeli olacaktır, ancak Alma ve yavru hayvanlar, birbirlerine olan sevgileri sayesinde, bu zorlukların üstesinden geleceklerdir.

KURT VE ASLAN OYUNCULARI