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Kurt ve Aslan (The Wolf and The Lion) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Kurt ve Aslan hangi yıl çekildi?

Kurt ve Aslan, senaryosunu karısı Prune de Maistre ile birlikte yazan Gilles de Maistre'nin yönettiği 2021 aile filmidir. Ailecek keyifli bir pazar akşamı geçirmek isteyenler bir yandan da filmle ilgili detayları araştırıyor. Kurt ve Aslan (The Wolf and The Lion) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Kurt ve Aslan hangi yıl çekildi? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 16:42
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Kurt ve Aslan (The Wolf and The Lion) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Kurt ve Aslan hangi yıl çekildi?

İlk kez 2021 yılında vizyona giren Kurt ve Aslan filmi çocuk kategorisinde macera türünde çekildi. gilles de Maistre yönetmenliğinde çekilen film ile ilgili Kurt ve Aslan (The Wolf and The Lion) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Kurt ve Aslan hangi yıl çekildi? sorguları yapılıyor. Detaylar haberimizde...

KURT VE ASLAN (THE WOLF AND THE LION) FİLMİ KONUSU NEDİR?

20 yaşındaki Alma, büyükbabasının ölümünden sonra çocukluğunun geçtiği eve geri dönmeye karar verir. Eve döndüğünde, ormanda iki yavru hayvan bulur: bir kurt ve bir aslan. Alma, yavru hayvanlara yardım eder ve onlarla bağ kurar. Ancak orman bekçisi, yavru hayvanları keşfeder ve onları alıp götürür. Bu durum, Alma ve yavru hayvanların dünyasını yıkarak, birbirlerinden ayrılmalarına neden olur.

Şimdi, yavru hayvan kardeşler ve Alma, Kanada'da tehlikeli bir yolculuk yaparak bir araya gelmek zorundadır. Bu yolculuk, zorlu ve tehlikeli olacaktır, ancak Alma ve yavru hayvanlar, birbirlerine olan sevgileri sayesinde, bu zorlukların üstesinden geleceklerdir.

KURT VE ASLAN OYUNCULARI

  • Molly Kunz
  • Graham Greene
  • Charlie Carrick

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