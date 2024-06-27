İstila: Zamanın Sonu filmi ilgi çekici konusu ile merak edildi. Aksiyon-gerilim türünde çekilen filmin yönetmenliğini Fedor Bondarchuk üstleniyor. İstila: Zamanın Sonu filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İstila: Zamanın Sonu ne zaman çekildi? sorguları yapılırken detaylar haberimizde...

İSTİLA: ZAMANIN SONU KONUSU NEDİR?

Dünya yüzeyine uzaydan yabancı bir cismin düşmesi sonucu insanlık tarihi "önce" ve "sonra" diye ikiye bölünmüştür ve üzerinden 3 yıl geçmiştir. Moskova Chertanov'da yaşayan ve sıradan bir kız olan Yulya Lebedeva(Irina Starshenbaum) laboratuvarda kobay olarak tavşan rolünü üstlenmeye zorlanır çünkü uzaylılar ile temas eden tek kişidir ve bilim insanları insan ırkını daha da güçlendirmek istemektedir.

İSTİLA: ZAMANIN SONU OYUNCULARI