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YEMEKTEYİZ puan tablosu 11 Haziran Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Simge kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın ilk yarışmacısı Simge Hanım oldu. Simge Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Simge kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 11 Haziran puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2024 Salı 17:45 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2024 Salı 18:44
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 11 Haziran Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Simge kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Simge Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 11 Haziran 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SİMGE KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 11 Haziran yarışmacısı Simge Hanım oldu. Simge Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Fuat: 2

Mehmet: 4

Hatice: 2

Kübra: 4

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HATİCE KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 10 Haziran yarışmacısı Hatice Hanım oldu. Burcu Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Simge: 4

Mehmet: 4

Fuat: 5

Kübra: 5

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