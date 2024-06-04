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Survivor eleme adayı kim oldu? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 4 Haziran Salı

Survivor All Star 2024,4 Haziran Salı günü bireysel dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 4 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu? İşte 4 Haziran Salı Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 01:50 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 02:10
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Survivor eleme adayı kim oldu? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 4 Haziran Salı

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da 4 Haziran Salı günü bireysek dokunulmazlık oyunu oynanacak. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 4 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 4 HAZİRAN?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 4 Haziran Salı günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan isim OGEDAY oldu.

SURVİVOR 4 HAZİRAN ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 4 Haziran Salı günü yayınlanan yeni bölümünde eleme adayı, Ogeday'ın söylediği ATAKAN oldu.

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