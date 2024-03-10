1. Dünya Savşı'nda kazanan ittifakta 2. Dünya Savaşı'nda kaybeden ittifakta yer alan iki ülke hangisidir? - KİM MİLYONER OLMAK İSTER 10 MART 2024 PAZAR

atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster her hafta Pazar akşamları yayınlanıyor. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği programda "1. Dünya Savaşı'nda kazanan ittifakta 2. Dünya Savaşı'nda kaybeden ittifakta yer alan iki ülke hangisidir?" sorusu soruldu. Yanıtı ve detayları sizler için derledik.

1. Dünya Savaşı'nda kazanan ittifakta 2. Dünya Savaşı'nda kaybeden ittifakta yer alan iki ülke hangisidir?

a) Birleşik Krallık ve Fransa

b) Sovyetler Birliği ve Almanya

c) İspanya ve Portekiz

d) İtalya ve Japonya

Cevap: D