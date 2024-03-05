Haberler Magazin DUNE 2 GİŞEYİ SALLADI! | Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?

DUNE 2 GİŞEYİ SALLADI! | Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?

2021'de vizyona giren ve büyük bir başarı yakalayan Dune: Çöl Gezegeni filminin devamı olan Dune: Çöl Gezegeni 2, 1 Mart 2024 tarihinde vizyona girdi ve gişe rekoru kırdı. Denis Villeneuve'ün yönettiği film, Frank Herbert'ın ikonik roman serisinin ikinci bölümünü beyazperdeye taşıyor. Film ile ilgili detayları merak edenler arama motorları ve sosyal medya üzerinden araştırma yapıyor. Peki, Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 16:16
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DUNE 2 GİŞEYİ SALLADI! | Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?

Sinemaseverlerin uzun süredir beklediği filmlerden biri olan Dune: Çöl Gezegeni 2, 1 Mart 2024'te Türkiye'de vizyona girdi. Film tüm dünyada büyük ilgi gördü ve rekor kırdı. Gişeyi adeta sollayan Dune 2 ile ilgili tüm bilgiler filme hakim olan veya olmayan birçok insan tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?

DUNE: ÇÖL GEZEGENİ BÖLÜM İKİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Paul Atreides (Timothée Chalamet), Arrakis gezegeninin kontrolünü ele geçirmek için amansız bir mücadeleye girer. Fremenlerle birlikte Fremenlerin lideri Chani'ye (Zendaya) aşık olur ve Fremenlerin kurtarıcısı "Mesih" olarak kabul edilir. Paul, Fremenlerle birlikte Harkonnenlere karşı bir zafer kazanmıştır. Dune: Çöl Gezegeni 2'de ise Paul'un Fremen lideri olarak yükselişi ve imparatorluğa karşı verdiği mücadele ele alınmaktadır.

DUNE 2 OYUNCU KADROSU

Filmin başrollerinde Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson ve Austin Butler yer alıyor.

DUNE 2'DEN REKOR!

Dune 2, dünya çapında 182,5 milyon dolar hasılat elde etti ve 2024 yılının en iyi açılış yapan filmi oldu. Filmin bütçesi 190 milyon dolar olarak açıklanmıştı.

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