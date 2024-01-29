30 Ocak Salı TV8 YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de ne var?

30 Ocak TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için 30 Ocak Salı TV8 yayın akışı detaylarını sizler için derledik.
TV8 YAYIN AKIŞI (30 OCAK 2024)
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star
12:00 GDemet ve Jess'le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Cevap Ver Türkiye