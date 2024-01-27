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GÖREV ÇİZGİSİ (Line of Duty) FİLMİNİN KONUSU NE? | Görev Çizgisi filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Steven C. Miller'in oturduğu Görev Çizgisi filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Aksiyon, dram, aile ve dövüş türündeki 2019 yapımı Görev Çizgisi hakkında arama motorlarında araştırılan 'Görev Çizgisi filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 10:40 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 11:10
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GÖREV ÇİZGİSİ (Line of Duty) FİLMİNİN KONUSU NE? | Görev Çizgisi filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Görev Çizgisi filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Steven C. Miller'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Görev Çizgisi filminin konusu ne? Görev Çizgisi oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

GÖREV ÇİZGİSİ (LINE OF DUTY) FİLMİNİN KONUSU NE?

Frank Penny, gözden düşmüş bir polistir. Polis şefinin 11 yaşındaki kızı kaçırılınca, Frank onu kurtarmaya çalışır. Ancak kızı bulmak için Frank'in her hareketini yayınlayan haber programı yayıncısı Ava Brooks'un yardımına ihtiyacı olacaktır. Tüm şehir onları izlerken, Frank ve Ava zamana karşı yarışır. Her türlü engelle sırt sırta vererek çarpışırlar.

GÖREV ÇİZGİSİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Courtney Eaton
  • Aaron Eckhart
  • Benjamin McKenzie
  • Dina Meyer
  • Jessica Lu
  • James Hutchison III
  • Giancarlo Esposito
  • Elijah M. Cooper
  • Jan Jeffcoat
  • Nishelle Williams
  • Jessica Lucas
  • Shalom Brune-Franklin
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