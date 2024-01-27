GÖREV ÇİZGİSİ (Line of Duty) FİLMİNİN KONUSU NE? | Görev Çizgisi filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Görev Çizgisi filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Steven C. Miller'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Görev Çizgisi filminin konusu ne? Görev Çizgisi oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

GÖREV ÇİZGİSİ (LINE OF DUTY) FİLMİNİN KONUSU NE?

Frank Penny, gözden düşmüş bir polistir. Polis şefinin 11 yaşındaki kızı kaçırılınca, Frank onu kurtarmaya çalışır. Ancak kızı bulmak için Frank'in her hareketini yayınlayan haber programı yayıncısı Ava Brooks'un yardımına ihtiyacı olacaktır. Tüm şehir onları izlerken, Frank ve Ava zamana karşı yarışır. Her türlü engelle sırt sırta vererek çarpışırlar.

GÖREV ÇİZGİSİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?