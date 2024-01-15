Haberler Magazin JACKIE CHAN İZ PEŞİNDE (Skiptrace) FİLMİNİN KONUSU NE? | Jackie Chan İz Peşinde filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

JACKIE CHAN İZ PEŞİNDE (Skiptrace) FİLMİNİN KONUSU NE? | Jackie Chan İz Peşinde filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Renny Harlin'in oturduğu Jackie Chan İz Peşinde filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Aksiyon, komedi ve macera türündeki 20216 yapımı Jackie Chan İz Peşinde hakkında arama motorlarında araştırılan 'Jackie Chan İz Peşinde filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 12:40 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 12:40
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JACKIE CHAN İZ PEŞİNDE (Skiptrace) FİLMİNİN KONUSU NE? | Jackie Chan İz Peşinde filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Jackie Chan İz Peşinde filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Renny Harlin'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Jackie Chan İz Peşinde filminin konusu ne? Jackie Chan İz Peşinde oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

JACKIE CHAN İZ PEŞİNDE (SKİPTRACE) FİLMİNİN KONUSU NE?

Bennie Chan (Jackie Chan), Hong Kong'lu bir dedektiftir. 10 yıldan fazla bir zamandır kötülüğü ile ün salmış mafya patronu Victor Wong'un (Winston Chao) peşindedir. Birgün Chan in yeğeni, Wong mafyasıyla başını derde sokunca ona yardım edebilecek tek kişi olan, çok önemli bir cinayetin tek tanığı Amerikalı kumarbaz Connor Watts'ı (Johnny Knoxville) bulmaya karar verir. Benni ve yeğeni, Moğolistan'dan Çin'e, Makau'ya ve Hong Kong'a uzanan zorlu ve bir o kadar eğlenceli bir maceraya atılırlar...

JACKIE CHAN İZ PEŞİNDE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Jackie Chan
  • Johnny Knoxville
  • Bingbing Fan
  • Eric Tsang
  • Eve Torres
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