Okan Buruk'tan 'Büyük Gazze Yürüyüşü'ne destek!

2026 yılının ilk gününde, Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşe katılanlar arasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da yer aldı.

Buruk, "Türk halkı olarak her zaman Filistin halkıyla birlikteyiz. Onların acılarını paylaşıyoruz, hep yanındayız. Biz de kendi adımıza burada destek olmak istedik. Birçok Galatasaray taraftarı ve diğer takımların taraftarları da burada. Çok anlamlı bir gün, biz de desteğimiz, gönlümüzü, kalbimizi onlara verdiğimiz göstermek istedik." ifadelerini kullandı.