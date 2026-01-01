Crystal Palace-Fulham maçı canlı takip et

Zorlu bir dönemden geçen ve son haftalarda düşüş yaşayan Crystal Palace, 2026 yılına moralli bir başlangıç yapmak istiyor. Eagles, Yeni Yıl Günü Premier Lig kapsamında Londra'nın bir diğer temsilcisi Fulham'ı Selhurst Park'ta konuk edecek. Crystal Palace-Fulham maçı, 1 Ocak 2026 Perşembe günü oynanacak. Eagles, uzun süredir iç sahada yenemediği rakibine karşı hem galibiyet hasretini bitirmeyi hem de yeni yıla üç puanla başlamayı amaçlıyor. Peki, Crystal Palace-Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Crystal Palace-Fulham maçı 11'ler ve yayın bilgisi...

CRYSTAL PALACE-FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Crystal Palace–Fulham maçı, 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 20.30'da Selhurst Park'ta oynanacak.

CRYSTAL PALACE-FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Türkiye'de beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.

Fulham next up at Selhurst 🤝 pic.twitter.com/kKZnHtpGAR — Crystal Palace F.C. (@CPFC) December 29, 2025

MUHTEMEL 11'LER

Crystal Palace muhtemel ilk 11: Henderson, Lerma, Lacroix, Guehi, Clyne, Wharton, Hughes, Mitchell, Pino, Nketiah, Mateta

Fulham muhtemel ilk 11: Leno, Tete, Andersen, Cuenca, Robinson, Lukic, Berge, Wilson, Smith Rowe, De Cordova-Reid, Jimenez

CRYSTAL PALACE-FULHAM MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MAÇ ÖN İZLEMESİ

Fulham, hafta sonu Londra Stadyumu'nda West Ham'a konuk olduğu mücadelede Raul Jimenez'in son dakikalarda attığı kafa golüyle 1-0 kazanarak karşılaşmaya moralli bir şekilde çıkıyor. Önemli eksiklere rağmen etkileyici bir performans sergileyen Marco Silva'nın ekibi, ligde oynadığı son üç maçı da kazanarak form grafiğini yükseltti. Bu galibiyetler arasında Burnley deplasmanında oynanan beş gollü mücadele ve Nottingham Forest karşısında alınan 1-0'lık zafer dikkat çekti.

Ligde 26 puanla 10. sırada bulunan Fulham, aynı puana sahip olduğu Crystal Palace karşısında galip gelmesi halinde yedinci sıraya kadar yükselme şansı elde edecek. Ancak Londra temsilcisi için üst üste dört Premier Lig galibiyeti, kulüp tarihinde bir ilk olacak. Deplasmanda da başarılı bir grafik çizen Fulham, son üç dış saha maçını kazanırken bu galibiyetlerin ikisini yine Londra ekiplerine karşı aldı. Bu maçtan alınacak bir üç puan, kulüp adına üst üste dört deplasman galibiyeti anlamına gelecek.

Crystal Palace cephesinde ise Chris Richards'ın Arsenal maçında yaşadığı ayak sakatlığı teknik ekibi düşündürüyor. Savunma hattında üçlü sistemden vazgeçilip geçilmeyeceği, Richards'ın durumu netleştikten sonra belli olacak. Oyuncunun forma giyememesi halinde Jefferson Lerma'nın, Maxence Lacroix ve Marc Guehi ile birlikte savunmada görev alması bekleniyor.

Ev sahibi ekipte Daniel Munoz, Daichi Kamada, Cheick Doucoure, Chadi Riad ve Caleb Kporha'nın sakatlıkları devam ederken, Ismaila Sarr Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Senegal Milli Takımı kadrosunda yer alıyor. Hücum hattında ise Jean-Philippe Mateta, 30 Kasım 2025'ten bu yana süren gol sessizliğini bozarak yeniden skora katkı sağlamayı hedefliyor.

Fulham'da ise Raul Jimenez, beş maçlık gol hasretinin ardından üst üste iki karşılaşmada fileleri havalandırarak formunu yeniden yakaladı. Harry Wilson, son altı lig maçında yaptığı 3 gol ve 4 asistlik katkıyla takımının en etkili isimlerinden biri oldu. Alex Iwobi, Calvin Bassey ve Samuel Chukwueze Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya Milli Takımı'yla görev yaparken, Rodrigo Muniz ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecini sürdürüyor. Ryan Sessegnon'un ise hamstring problemi nedeniyle üst üste altıncı maçını kaçırması bekleniyor.