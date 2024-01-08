MASTERCHEF ŞAMPİYON KİM OLDU? Masterchef kim kazandı? - TV8 CANLI

Masterchef final bölümü ile 7 Ocak Pazar akşamı ekrana geliyor. Aylardır rekabet eden yarışmacılar sona yaklaştı. Esra ve Tahsin arasından 1 kişi sezonu birinci olarak tamamlayacak. Masterchef kazanan isim belli oldu.

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

Masterchef final bölümü 7 Ocak Pazar akşamı yayınlandı. Masterchef 2023 şampiyonu ESRA oldu.

MASTERCHEF ESRA TOKELLİ KİMDİR?

İlk kez MasterChef 2020'de yarışan Esra Tokelli, yeni sezon All Star kadrosunda yer alıyor. 44 yaşında olan yarışmacının 27 yaşında bir oğlu bulunuyor. Başarılı isim daha önce Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasında da yarışmış ve birinci olmuştu. Esra Tokelli son zamanlarda Instagram hesabında yaptığı yemekleri ve tarifini paylaşarak takipçilerine hünerlerini sergiliyor.

MASTERCHEF TAHSİN KÜÇÜK KİMDİR?

MasterChef All Star kadrosunda yer alacak olan Tahsin Küçük, 15 Haziran 1997'de dünyaya gelmiştir. 26 yaşında olan Tahsin, aslen Trabzonludur. Tahsin Küçük, Ulu Gazi İlköğretim okulunu bitirdikten sonra liseyi de Yunus Emer Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamlamıştır. Ardından İstanbul'a gelen Tahsin Küçük burada Okan Üniversitesi Gastronomi bölümünden 2019 yılında mezun olmuştur.

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