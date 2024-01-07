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Masterchef Tahsin aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? | MASTERCHEF TAHSİN KÜÇÜK KİMDİR?

Ekranların en sevilen yarışma programı Masterchef, 2023 sezonunu sonlandırıyor. Birbirinden sürpriz isimlerin yarışmacı kadrosunda yer aldığı programda, Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna jüri koltuğunda oturmaya devam ediyor. Bu sezonun finalistlerinden Tahsin Küçük de en çok araştırılan isimler arasında yerini aldı. Peki Masterchef Tahsin Küçük kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 21:31
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Masterchef Tahsin aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? | MASTERCHEF TAHSİN KÜÇÜK KİMDİR?

MASTERCHEF TAHSİN KİMDİR? | En sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef, yeni sezona en lezzetli yemeklerle giriş yapmaya hazırlanıyor. MasterChef 2023'te jüri koltuğunda aynı isimler yer alırken yarışmacılardan Tahsin Küçük, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer aldı. Peki Masterchef Tahsin Küçük kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF TAHSİN KÜÇÜK NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

MasterChef All Star kadrosunda yer alacak olan Tahsin Küçük, 15 Haziran 1997'de dünyaya gelmiştir. 26 yaşında olan Tahsin, aslen Trabzonludur. Tahsin Küçük, Ulu Gazi İlköğretim okulunu bitirdikten sonra liseyi de Yunus Emer Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamlamıştır. Ardından İstanbul'a gelen Tahsin Küçük burada Okan Üniversitesi Gastronomi bölümünden 2019 yılında mezun olmuştur.

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