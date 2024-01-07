Haberler Haberler TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün

TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün

TV 8 canlı izlemek isteyen seyirciler, arama motorlarında sorgulamalarını hızlandırdı. Survivor All Star, Survivor Panorama, Survivor Ekstra, Masterchef Türkiye, O Ses Türkiye, Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa ve Zuhal Topal'la Yemekteyiz gibi programlarla izleyicileri ekran başına kilitleyen TV8'i canlı izlemek isteyenler için 'TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izleme linki'ni haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 09:29 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 09:33
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TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün

TV8 CANLI İZLE | 22 Şubat 1999 tarihinde MNG Medya Grubu bünyesinde yayına başlayan, 2013 yılından bu yana Acun Medya bünyesinde yayın yapan bir ulusal televizyon ve eğlence kanalı TV8 için canlı izle araştırmaları hız kazandı. İşte TV8 frekans bilgileri 2024 ve TV8 canlı yayın izleme linki...

TV8 FREKANS BİLGİLERİ

UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/

DIGITURK: Kanal 28

D-SMART: Kanal 28

KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34

TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL

TİVİBU: 29. Kanal

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TV8 YAYIN AKIŞI

5 Ocak Cuma

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm Program

08:30 Aramızda Kalmasın / Yeni Bölüm Program

11:15 Aşka Düşman Dizi

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım / Yeni Bölüm Program

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm Yarışma

20:00 MasterChef Türkiye All Star / Yeni Bölüm Yarışma

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm Program

01:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım Program

03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma

05:30 Tuzak Dizi

6 Ocak Cumartesi

08:45 Süper Bir Takım Çizgi Film

09:00 Bir Yemek Olsan / Yeni Bölüm Program

10:00 MasterChef Türkiye All Star Yarışma

12:30 Gazete Magazin / Yeni Bölüm Program

17:15 Cevap Ver Türkiye / Yeni Bölüm Program

20:00 MasterChef Türkiye All Star / Yeni Bölüm Yarışma

00:15 Gazete Magazin Program

03:30 Oynat Bakalım Program

05:30 Tuzak Dizi

7 Ocak Pazar

09:00 Gençlik Rüzgarı Program

10:00 Yabancı Sinema / Sara'ya İki katır Sinema

12:30 Gazete Magazin / Yeni Bölüm Program

17:15 Cevap Ver Türkiye / Yeni Bölüm Yarışma

20:00 MasterChef Türkiye All Star / Yeni Bölüm Yarışma

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