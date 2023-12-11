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MASTERCHEF KİM ELENDİ 10 ARALIK? Masterchef elenen son isim kim oldu?

Masterchef'te her hafta olduğu gibi bu hafta da eleme heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca eleme potasına giren yarışmacılar arasından bir kişi hafta sonunda elendi. 10 Aralık Masterchef elenen isim de bu haftaki eleme potasında yer alan yarışmacılar arasından belli oldu. Masterchef kim elendi? sorusunun yanıtı araştırılırken detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 09:10 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 09:31
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MASTERCHEF KİM ELENDİ 10 ARALIK? Masterchef elenen son isim kim oldu?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Geçen hafta eleme potasındaki isimler Dilara, Eren, Tolga ve Esra olmuştu. Somer, Mehmet ve Danilo şefin, belirlenen konsepte uygun yemek yapan yarışmacıların hazırladıklarını tadarak puanladığı programda, izleyiciler merakla "MasterChef All Star'da kim elendi, MasterChef'te elenen yarışmacı kim oldu?" sorularına cevap arıyor. Ayrıntılar haberimizde...

MASTERCHEF ALL STAR'A KİM VEDA ETTİ?

10 Aralık MasterChef All Star'a veda eden isim CEMRE oldu.

MASTERCHEF CEMRE KİMDİR?

Cemre Uyanık, 1992 yılında dünyaya geldi. Aslen Şanlıurfalı olan Cemre Uyanık, üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Konaklama Yönetimi bölümünde aldı. 2015 yılında üniversite eğitimini tamamlayan MasterChef Cemre, 2017 yılında 5 ay boyunca ABD'de bir restoranda görev aldı.

Daha sonra yine ABD'de bir Fransız restoranda stajına devam eden Cemre, 2018 yılında New York'ta farklı bir restoranda parti şefi olarak girdi ve 11 ay boyunca çalıştı.

Aşçılık bölümünden mezun olan Cemre Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor.

2019 yılında MasterChef Türkiye yarışmasına katılan Cemre Uyanık, Alican Sabunsoy ile finale kaldı ve şampiyon oldu.

Cemre Uyanık, MasterChef Türkiye şampiyonu olan ilk kadın yarışmacıdır.

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