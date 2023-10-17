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MUNA - Muna Filminin Konusu ne? Muna oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli'nin oturduğu ve başrollerini Leyla Göksun, Turgay Aydın ve Kaan Çakır'ın paylaştığı Muna filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Dram türündeki 2015 yapımı Muna hakkında arama motorlarında araştırılan 'Muna filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 15:35 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 16:01
MUNA - Muna Filminin Konusu ne? Muna oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Muna filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Muna filminin konusu ne? Muna oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

MUNA FİLMİNİN KONUSU NE?

Gazze'de yaşayan altı yaşındaki Muna ve ailesinin evine, İsrailli askerler tarafından baskın yapılır. Bu baskından çok iyi bir şekilde saklanarak kurtulan Muna, bir süre sonra sokaklarda ailesini aramaya başlar. Muna yaşlarında bir kızı olan ve kısa bir süre önce büyük bir felaket yaşayarak çocuğunu kaybeden Ela, savaş mağduru insanlara yardım etmek için Yeryüzü Doktorları'na katılarak İstanbul'dan Gazze'ye gelen bir cerrahtır. Ela ve Muna'nın yolları Gazze sokaklarında kesişir. Kendi ile çok mücadele eden Ela, küçük kıza yardım etmeye karar verir ama Muna'ya yardım etmek o kadar kolay değildir. Ela'yla birlikte Muna'ya yardım etmek isteyen, doktor Ali ve onun arkadaşı Süleyman, bir süre sonra kendilerini de savaşın bir parçası olarak göreceklerdir.

MUNA FİLMİNİN OYUNCULARI:

  • Leyla Göksun
  • Turgay Aydın
  • Kaan Çakır
  • Pınar Balkış
  • Erkan Taşdöğen
  • Suzan Genç
  • Sabahattin Yakut
  • Leyla Erdoğan

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