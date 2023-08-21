GELİNİM MUTFAKTA kim diskalifiye oldu? Gelinim Mutfakta Elif Akçam neden diskalifiye oldu?

Gelinim Mutfakta, Gündüz Kuşağı yemek programlarının en sevilenleri arasındaki yerini koruyor. Yıllardır milyonları ekran başına kilitleyen program, kazanan yarışmacılara altın bilezik dağıtırken gelin-kaynana konseptiyle gerçekleşen yarışmada, belirlenen yemeği gelinler yapıyor, kaynanalar isetadına bakıyor. Yemeklerin lezzetine göre gelinleri puanlayan kaynanalar, kendi gelinini birinci yapmak için birbirleriyle yarışıyor. 1196. bölümünde yarışmacılardan birinin diskalifiye olduğu öğrenilirken arama motorlarında araştırılan 'Gelinim Mutfakta kim diskalifiye oldu? Gelinim Mutfakta Elif Akçam neden diskalifiye oldu?' sorularının cevabını sizler için derledik.

GELİNİM MUTFAKTA KİM DİSKALİFİYE OLDU?

1196. bölümüyle 21 Ağustos Pazar günü ekrana gelen Gelinim Mutfakta'da, bir gelin kurallara uymadığı gerekçesiyle diskalifiye edildi. Yarışmadan çıkarılan gelin ise birçok seyirci tarafından sevilen Elif Akçam oldu.

GELİNİM MUTFAKTA ELİF AKÇAM NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Gelinlerden Elif Akçam'ın yönetmenin odasından günün yemek tarifi çaldığı için diskalifiye olduğu açıklandı. Kendisine iftira atıldığını savunan Elif'in bu hareketi, kurallara aykırı olarak tanımlanırken sunucu Nursel Ergin, gelin Elif Akçam ve kayınvalidesi Çiğdem Akçam ile birlikte yarışmadan atıldığını duyurdu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ŞAMPİYON OLDU?

Gelinim Mutfakta'da 239. haftanın sonunda yüksek ve eşit puanları toplayan gelinler Tuğba Erurul ile Elif Akçam oldu. Hafta toplamında düşük puanları Melike Denktaş ile Fatma Sağlam aldı. Ancak Nursel Ergin, yarışmada bu hafta eleme olmayacağını söyledi ve yeni haftada 10 altın bilezik için yarışmalarına fırsat verdi. Dolayısıyla kimse elenmedi.