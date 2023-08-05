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ŞİRİNLER 3: KAYIP KÖY FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Şirinler 3 (The Smurfs 3) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Kelly Asbury üstlendiği 2017 yapımı Şirinler 3 filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan Şirinler 3 filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2023 Cumartesi 15:57 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2023 Cumartesi 15:57
ŞİRİNLER 3: KAYIP KÖY FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Şirinler 3 (The Smurfs 3) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Şirinler 3 filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Şirinler 3 filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2011 yapımı animasyon filmi Şirinler 3 detayları haberimizde...

ŞİRİNLER 3 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Şirinler'in yeni macerasında ekip yine bir görev uğruna yollara koyulur. Gizemli bir harita ortaya çıkar ve gizli bir köyün yerini işaret eder. Bunun üzerine bu köyün güvenliği artık Şirinler'in ellerindedir. Şirine, Gözlüklü Şirin, Sakar Şirin ve Güçlü Şirin gizemli ormanda yolculuk ederek bu köyü keşfetmeye karar verirler. Ancak kötü kalpli Gargamel'in de bu haritadan haberi olur ve o da bu gizemli köyün peşine düşer. Artık bu köyü Gargamel'den önce bulmak Şirinler'in en büyük görevi haline gelir. Bu yolda Şirinler tarihinin en büyük gizemini de çözeceklerdir...

ŞİRİNLER 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Demi Lovato
  • Mandy Patinkin
  • Rainn Wilson
  • Julia Roberts
  • Kelly Asbury
  • Meghan Trainor
  • Danny Pudi
  • Joe Manganiello
  • Jack McBrayer
  • Gordon Ramsay
  • Michelle Rodriguez
  • Ariel Winter
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