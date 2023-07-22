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LOS ANGELES'TA GİZLİ GÖREV FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Los Angeles'ta Gizli Görev filminin oyuncuları kim?

Mark Cullen'in yönetmen koltuğuna oturduğu Los Angeles'ta Gizli Görev filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Filmseverlere unutulmaz anlar yaşatacak ve aksiyon sahneleriyle nefes kesecek Los Angeles'ta Gizli Görev filmine dair merak edilenler ve filmin ne zaman, nerede çekildiğine dair detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 20:10 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 20:10
LOS ANGELES'TA GİZLİ GÖREV FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Los Angeles'ta Gizli Görev filminin oyuncuları kim?

Bruce Willis'in başrollerinde yer aldığı ve Mark Cullen'in yönetmenliğini üstlendiği film olan Los Angeles'ta Gizli Görev filmi, sinemaseverlerden tam not almasının ardından merak konusu haline geldi. Televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından beğeni sayısı katlanan film hakkında Los Angeles'ta Gizli Görev filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Los Angeles'ta Gizli Görev filmi ne zaman çekildi? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Los Angeles'ta Gizli Görev filmi tüm detayları...

LOS ANGELES'TA GİZLİ GÖREV FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Steve Ford, Los Angeles'ta özel dedektiflik yapmaktadır. Jack Russell cinsi köpeği Buddy, uyuşturucu çetesi tarafından çalınınca Steve, özel ve profesyonel dünyası arasında çatışma yaşar. Köpeğini geri almaya kararlı olan Steve, bunun için çetenin lideri Spider ile ittifak yapmak zorunda kalır. Spider, Buddy'yi geri verme karşılığında Steve'den bir evrak çantası dolusu uyuşturucuyu çalmasını ister. Köpeğini kurtarmak için görevi mecburen kabul eden Steve, en yakın arkadaşı Dave ile birlikte zorlu bir maceraya atılır.

LOS ANGELES'TA GİZLİ GÖREV OYUNCULARI KİM?

  • Bruce Willis
  • John Goodman
  • Jason Momoa
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