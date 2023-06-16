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MASTERCHEF 3. ANA KADRO YARIŞMACISI KİM OLDU? 16 Haziran Masterchef All Star kim kazandı? 3. önlüğü alan isim belli oldu!

Masterchef All Star'da heyecan sürüyor. Ana kadro yarışmacıları bir bir belirlenmeye devam ediyor. "Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 3. Önlüğü kim aldı?" soruları akşam saatleriyle beraber program takipçilerinin de gündemindeki yerini almaya başladı. Programda bu sezon birbirinden başarılı geçmiş sezon yarışmacıları hünerlerini sergilerken ana kadro belli oluyor. İşte Masterchef ana kadroya giren 3. Yarışmacı ve 16 Haziran tarihli bölümünden tüm detaylar.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 03:10 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 03:10
MASTERCHEF 3. ANA KADRO YARIŞMACISI KİM OLDU? 16 Haziran Masterchef All Star kim kazandı? 3. önlüğü alan isim belli oldu!

Masterchef'te All Star kadrosuna girebilmek için yeni sezon 3. Bölümde de lezzet yarışı sürüyor. Yeni sezonda eski yarışmalardan oluşacak kadro ile ekranlara gelecek olan programda her gün bir kişi ana kadroya dahil olarak önlüğü almaya hak kazanıyor. "Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 3. Önlüğü kim aldı?" soruları ise gündemde. Peki, Masterchef ana kadroya giren 3. yarışmacı kim, hangi yarışmacı girdi? İşte o isim ve detaylar.

MASTERCHEF ALL STAR'DA ANA KADROYA GİREN 3. İSİM BELLİ OLDU!

16 Haziran bu akşamın kazanan yarışmacısı Eda Karabulut Nayır oldu.

MasterChef'te ana kadroya giren 2. isim ise Suna Aydın'dı.

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