SURVIVOR'DA ÜÇÜNCÜ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 4 Haziran Survivor eleme adayı belli oldu!

Survivor'da final öncesi zorlu yarışlarını seyirci ile buluşturuyor. Yarışmacılar final gecesine kalabilmek adına 'Tamam mı, devam mı?' oyunu olan dokunulmazlıklarda görülmemiş oyun sergiliyor. Haftanın son dokunulmazlığında da yarışmacılar göz doldurdu! İşte, Survivor dokunulmazlığı kazanan isim...

SURVIVOR'DA ÜÇÜNCÜ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Pazar akşamı Survivor'da üçüncü ve son dokunulmazlık yarışı düzenlendi. Oyunun ödülü olarak da patates ve tavuktan oluşan menü oldu. İlk turda Nefise, Özgür, Osman Can ve Yusuf tadım hakkı elde etti.

Kıran kırana yarışın ve dokunulmazlığın kazananı yeniden Nefise oldu.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI 4 HAZİRAN

İlk iki dokunulmazlıkta Cansu ve Özgüe eleme potasına girmişti. Üçüncü isim, Nefise'nin seçimi ile Ertuğ oldu.