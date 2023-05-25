SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? Survivor'da 25 Mayıs elenen isim belli oldu!

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, tüm heyecanıyla devam ediyor. 25 Mayıs Perşembe günü yayınlanacak bölümde iletişim oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 25 Mayıs Perşembe günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

25 MAYIS PERŞEMBE SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

25 Mayıs Perşembe günü yayınlanan bölümde ödül oyununun birinci turunu 8-6'lık skorla Kırmızı Takım kazandı. İkinci turu da 6-3'lük skorla kazanan Kırmızı Takım, ödülün sahibi oldu.

25 MAYIS PERŞEMBE GÜNÜ SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu haftanın eleme adayları olan Cansu, Aziz, Nefise'den adaya veda eden ismi belli oldu. Seyirciler arasında gerçekleştirilen SMS oylaması sonucunda adaya veda eden isim Aziz oldu.