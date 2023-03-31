SURVIVOR ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI? 31 Mart Survivor anlat bakalım oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2023 son bölümde yeni kırmızı ve mavi takımlar arasında ilk anlat bakalım oyunu oynandı. Sorulan sorular karşısında doğru yanıtı bulmaya çalışan takımlardan en fazla doğru cevabı bulanı ödülün sahibi oldu. Ödülü kazanan takımı merak eden izleyiciler ise yoğun olarak Survivor anlat bakalım oyununu kim kazandı? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

SURVIVOR ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2023 yarışmasının 31 Mart günü TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde yeni kırmızı ve mavi takımların arasındaki ilk anlat bakalım oyunu oynandı.

Yarışmacılar konuşarak ve tahtaya çizerek anlatılanları doğru bilmek için kıyasıya mücadele etti.

Her iki takımın da kıran kırana mücadele verdiği oyunda en başarılı performansı sergileyen takım ödülün sahibi oldu.

SURVIVOR ANLAT BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Kritik oyunda kazanan takım MAVİ TAKIM oldu.

SURVIVOR ÖDÜL NEDİR?

Mücadelenin kazananı olan mavi takım ödül olarak kuruyemiş yeme hakkına sahip oldu.