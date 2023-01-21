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BIÇAKLAR ÇEKİLDİ (KNIVES OUT) FİLMİNİN KONUSU NE? Bıçaklar Çekildi filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Rian Johnson'ın üstlendiği 2019 yapımı TBıçaklar Çekildi filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, aksiyon sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Bıçaklar Çekildi filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 16:40 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 16:40
BIÇAKLAR ÇEKİLDİ (KNIVES OUT) FİLMİNİN KONUSU NE? Bıçaklar Çekildi filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Bıçaklar Çekildi filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Bıçaklar Çekildi filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2019 yapımı aksiyon ve gerilim filmi Bıçaklar Çekildi detayları haberimizde...

BIÇAKLAR ÇEKİLDİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bir dedektif geniş ve birbirleriyle kavgalı bir ailenin babasının ölümünü incelemeye gelir.

BIÇAKLAR ÇEKİLDİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER

  • Ana de Armas
  • Daniel Craig
  • Chris Evans
  • Joseph Gordon-Levitt
  • Jamie Lee Curtis
  • Michael Shannon
  • Toni Collette
  • Riki Lindhome
  • Christopher Plummer
  • Katherine Langford
  • Don Johnson
  • Frank Oz
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