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BLOODSHOT: DURDURULAMAZ GÜÇ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Durdurulamaz Güç filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yöentmenliğini Dave Wilson'ın üstlendiği, başkarakteri aynı adlı Valiant Comics karakterine dayanan Bloodshot: Durdurulamaz Güç filminin konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yılı, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aksiyon ve bilimkurgu filmi Durdurulamaz Güç ile ilgili detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 15:30 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 16:00
BLOODSHOT: DURDURULAMAZ GÜÇ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Durdurulamaz Güç filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Vin Dizel ile Eiza Gonzalez'in başrollerinde yer aldığı Bloodshot: Durdurulamaz Güç filmi, sinemaseverlerden tam not almasının ardından izleyiciler tarafından merak eediliyor. Televizyon ekranlarında da gösterilmeye başlanmasıyla hakkında aramalar artan Bloodshot: Durdurulamaz Güç hakkında sorulan Durdurulamaz Güç filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

BLOODSHOT: DURDURULAMAZ GÜÇ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Durdurulamaz Güç, öldürülmesinin ardından Bloodshot olarak tekrar hayata döndürülen bir askerin hikayesini konu ediyor. Asker olan Ray Garrison ve karısı öldürüldüğünde, kimliklerini gizleyen bir grup bilim insanı harekete geçer. Bilim insanları nano teknoloji sayesinde Ray'ı hayata geri döndürür. Bloodshot adı verilen Ray, damarlarında dolaşan teknoloji sayesinde artık durdurulamaz bir güçtür. Geçmişi ile ilgili hiçbir şeyi hatırlamayan Ray, artık kendisi gibi süper askerlerle çalışır. Şirketin zihnini kontrol etmesi nedeniyle geçmişini hatırlamayan Ray'in hayatında her şey muallaktır. Ancak yavaş yavaş geçmişini hatırlamaya başlayan Ray, kontrolünü geri kazanmak için zorlu bir savaş verir.

BLOODSHOT: DURDURULAMAZ GÜÇ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Vin Diesel Ray Garrison / Bloodshot olarak
  • Eiza González KT olarak
  • Sam Heughan Jimmy Dalton olarak
  • Toby Kebbell , Martin Baltası olarak
  • Talulah Riley Gina Garnizon olarak
  • Lamorne Morris , Wilfred Wigans olarak
  • Guy Pearce Dr Emil Harting olarak
  • Jóhannes Haukur Jóhannesson Nick Barış olarak
  • Alex Hernandez Tibbs olarak
  • Siddharth Dhananjay Eric olarak

BLOODSHOT: DURDURULAMAZ GÜÇ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Bloodshot , Sony Pictures Releasing tarafından 13 Mart 2020'de Amerika Birleşik Devletleri'nde sinemalarda gösterime girdi . Film dünya çapında 37 milyon dolar hasılat elde etti ve eleştirmenlerden görsel efektler ve aksiyon için övgüyle, ancak genel uygulaması ve Diesel'in performansı için eleştiriyle olumsuz eleştiriler aldı. Dünyanın dört bir yanındaki Kovid-19 salgınının sinema salonlarını kapatması nedeniyle Sony, filmi sinemada yayınlandıktan iki haftadan kısa bir süre sonra talep üzerine dijital olarak kullanıma sundu.

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