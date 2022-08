ZOR ÖLÜM 3 FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Zor Ölüm 3 (Die Hard: With a Vengeance) filminin oyuncuları kimler, film ne zaman, nerede çekildi?

Zor Ölüm 3 (Die Hard: With a Vengeance) filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Zor Ölüm 3 filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 1995 yapımı aksiyon filmi Zor Ölüm 3 detayları haberimizde...

ZOR ÖLÜM 3 (DIE HARD 3) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dedektif John McClane her şeyi görüp geçirdiğini sanmaktadır. Artık New York'tadır ve kendini güvende hissetmektedir. Hayatında karşılaştığı en son olağanüstü düşmanıyla karşı karşıya gelmeyi beklediği en son yer New York'tur. Ama Simon adındaki bir dahi, McClane ve New York şehrini çok tehlikeli bir oyunun içine itmek üzeredir. McClane yeterince kötü günler geçirmiştir ama Simon'a göre geçireceği kötü bir gün daha vardır.

ZOR ÖLÜM 3 (DIE HARD 3) FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?