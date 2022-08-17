Haberler Magazin ZOR ÖLÜM 3 FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Zor Ölüm 3 (Die Hard: With a Vengeance) filminin oyuncuları kimler, film ne zaman, nerede çekildi?

ZOR ÖLÜM 3 FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Zor Ölüm 3 (Die Hard: With a Vengeance) filminin oyuncuları kimler, film ne zaman, nerede çekildi?

John McTiernan'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Zor Ölüm 3 (Die Hard: With a Vengeance) filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. 1995 yapımı Zor Ölüm 3 filmine dair merak edilenler ve filmin konusu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 12:09
ZOR ÖLÜM 3 FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Zor Ölüm 3 (Die Hard: With a Vengeance) filminin oyuncuları kimler, film ne zaman, nerede çekildi?

Zor Ölüm 3 (Die Hard: With a Vengeance) filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Zor Ölüm 3 filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 1995 yapımı aksiyon filmi Zor Ölüm 3 detayları haberimizde...

ZOR ÖLÜM 3 (DIE HARD 3) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dedektif John McClane her şeyi görüp geçirdiğini sanmaktadır. Artık New York'tadır ve kendini güvende hissetmektedir. Hayatında karşılaştığı en son olağanüstü düşmanıyla karşı karşıya gelmeyi beklediği en son yer New York'tur. Ama Simon adındaki bir dahi, McClane ve New York şehrini çok tehlikeli bir oyunun içine itmek üzeredir. McClane yeterince kötü günler geçirmiştir ama Simon'a göre geçireceği kötü bir gün daha vardır.

ZOR ÖLÜM 3 (DIE HARD 3) FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Bruce Willis
  • Graham Greene
  • Jeremy Irons
  • Samuel L. Jackson
  • Michael Cristofer
  • Colleen Camp
  • Larry Bryggman
  • Michael Tadross
  • Stephen Pearlman
  • Edwin Hodge
  • Andre Ware
  • Kevin Chamberlin
  • Aldis Hodge
  • Aasif Mandvi
  • Scott Nicholson
  • Robert Sedgwick
  • Michael Alexander Jackson
  • Phyllis Yvonne Stickney
  • Kent Faulcon
  • Anthony Peck
  • Sharon Washington
  • Sam Phillips
  • Tony Halme
  • Ardie Fuqua
  • Daryl Edwards
  • Mischa Hausserman
  • William Kux
  • Charles Dumas
  • Ralph Buckly
  • Barbara Maggio

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