Haberler Magazin HIZLI VE ÖFKELİ 7 FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI | Hızlı ve Öfkeli 7 nerede, ne zaman çekildi? Hızlı ve Öfkeli 7 film özeti

HIZLI VE ÖFKELİ 7 FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI | Hızlı ve Öfkeli 7 nerede, ne zaman çekildi? Hızlı ve Öfkeli 7 film özeti

Yönetmen koltuğuna James Wan'ın oturduğu Hızlı ve Öfkeli film serisinin 7. filmi televizyon ekranlarında izleyici ile buluşacak. Dominic Toretto ve arkadaşlarının suç dünyasından uzaklaşmaya karar vermesinden sonra intikam uğruna yeni bir maceraya atılmasını konu alan film, aksiyon sahneleriyle nefes kesecek. İşte Hızlı ve Öfkeli 7 filminin konusu, oyuncuları ve detayları...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 15:00 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 15:00
HIZLI VE ÖFKELİ 7 FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI | Hızlı ve Öfkeli 7 nerede, ne zaman çekildi? Hızlı ve Öfkeli 7 film özeti

2015 yapımı 'Hızlı ve Öfkeli 7' filminin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılıyor. Sinemaseverlerin beğenisini kazanan ve televizyon ekranlarında filmseverler ile buluşmaya hazırlanan Hızlı ve Öfkeli 7 filmine dair detaylar da arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor. İşte Hızlı ve Öfkeli 7 filmine dair merak edilenler...

HIZLI VE ÖFKELİ 7 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dominic Toretto ve arkadaşları eskiden olduğu gibi suç dünyasından uzaklaşmaya karar vermişlerdir. Hikayenin öncesinde Owen Shaw'u hastanede yoğun bakıma gönderdikten sonra yollarını ayırmışlardır fakat Shaw'un kardeşi Deckard Shaw (Jason Statham) ona bunları yapanları bulup intikamı almak için ilk önce Torretto olmak üzere ekibin üyelerini tek tek öldürmeye yemin etmiştir.

Aynı zamanda Jakarde adlı Somalili bir terörist ve Mr. Nobody diye bilinen bir üst düzey hükumet görevlisi, Tanrının Gözü isminde çok önemli bir bilgisayar yazılımını ele geçirmek istemektedir.

Toretto takımı bir araya getirerek güzel bir anlaşma yapar. Bu plana göre tanrının gözünü ele geçirerek peşlerindeki Shaw'dan da kurtulacaklardır ancak planlar istedikleri gibi ilerlemez; peşlerinde ki kötü adam Dom'dan daha zeki çıkacaktır ve takım olarak büyük tehlikeler yaşayacaklar.

HIZLI VE ÖFKELİ 7 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Paul Walker - Brian O'Conner
  • Vin Diesel - Dominic Toretto
  • Dwayne Johnson - Luke Hobbs
  • Michelle Rodriguez - Letty Ortiz
  • Jason Statham - Deckard Shaw
  • Jordana Brewster - Mia Toretto
  • Lucas Black - Sean Boswell
  • Tyrese Gibson - Roman Pearce
  • Nathalie Emmanuel - Ramsey
  • Elsa Pataky - Elena Neves
  • Djimon Hounsou - Mose Jakande
  • Ali Fazal - Safar
  • Tony Jaa - Kiet

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