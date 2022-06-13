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Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak, yeni sezon kaç bölüm olacak? Squid Game konusu nedir, oyuncuları kimler?

Tüm zamanların en çok izlenen Netflix projesi olarak bilinen ve uzun süre gündemden düşmeyen Squid Game dizisinin 2. sezonu için geri sayım başladı. Dijital platformun sosyal medya hesabından paylaşılan tweet üzerine tekrar gündem haline gelen Squid Game'in 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı ve kaç bölümden oluşacağı merak edilenler arasında yerini aldı. İşte Squid Game dizisinin 2. yeni sezonuna dair detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 17:30
Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak, yeni sezon kaç bölüm olacak? Squid Game konusu nedir, oyuncuları kimler?

'Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak, Squid Game 2. sezon yayın tarihi belli oldu mu?' sorularının cevabı arama motorunda sorgulanmaya devam ediyor. Diziseverlerin tek solukta izlediği ve dünya genelinde dikkatleri üzerine çeken dizilerden biri olan Squid Game'in yeni sezonuna dair detaylar ve dizinin yapımcısı Hwang Dong-hyuk'un açıklamalarına dair merak edilenler haberimizde...

SQUID GAME 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Squid Game 2. sezonun ne zaman çıkacağı ve platformda ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başladı. Yapımcı ya da yayıncı platform tarafından yapılacak açıklamanın ardından, Squid Game 2. sezon yayın tarihi haberimizde yer alacak.

SQUID GAME KONUSU NEDİR?

Squid Game, gerilim- drama türünde bir dizidir ve bir hayatta kalma mücadelesini ele almaktadır. Dizinin ilk sezonu 9 bölümden oluşmaktadır.

Squid Game'de, maddi sıkıntı içinde olan yüzlerce kişi, bir oyuna katılmaları için davet alır. Kazananın 40 milyon dolar ödüle kavuşacağı oyun, onlar için ölüm tehlikesini de beraberinde getirir.

Günlük hayattaki yaşam şartlarının ağırlığı ve cazip ödülün hevesiyle oyuna başlayan kişiler, hayatta kalabilmek adına her şeyi yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan oyuncular, bir sonraki etaba geçerken, diğer yandan oyuncular arasındaki gruplaşmalar, tehlikenin boyutunu daha da artırır. Her şey aslında birbirine bağlıdır ve asıl kazananın kaybeden olacağı anlar izleyiciyi bambaşka bir dünyaya götürmektedir.

SQUID GAME OYUNCULARI KİM?

  • Park Hae-soo - Cho Sang-woo
  • Lee Jung-jae - Seong Gi-hun
  • Oh Yeong-su Oh Il-nam
  • Anupam Tripathi, Abdul Ali
  • Heo Sung-tae Jang Deok-su
  • Kim Joo-ryoung - Han Mi-nyeo
  • HoYeon Jung - Kang Sae-byeok

SQUID GAME 2. SEZON İÇİN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Squid Game 2. sezon için geri sayım devam ederken yayıncı kuruluş, Netflix'in resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz yıl yayınlanan "Squid Gamenin ilk sezonunu hayata geçirmek tam 12 yıl sürdü. Ancak Squid Game sadece 12 günde tüm zamanların en popüler Netflix dizisi olmayı başardı." ifadelerini kullandı.

Squid Game'in senaristi, yönetmeni ve yapımcısı Hwang Dong-Hyuk da açıklamalarında şunları söyledi:

"Dünyanın dört bir yanındaki hayranlarımıza sesleniyorum: Dizimizi izlediğiniz ve sevdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yakında, Gi-hun geri dönüyor.

Gemi Aslanı da öyle. 2. sezona hazır olun. Ddakji oynatan takım elbiseli adamı tekrar görürseniz şaşırmayın. Ayrıca Young-hee'nin erkek arkadaşı Cheol-su ile tanışacaksınız. Yepyeni bir sezonda buluşmak üzere!

Hwang Dong-hyuk "Squid Game"in Yönetmeni, Senaristi ve Baş Yapımcısı"

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