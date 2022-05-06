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SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Survivor 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sinirler gerildi...

Survivor'da heyecan devam ediyor. 97. bölümü ile 6 Mayıs Cuma günü ekranlara gelecek olan Suvivor'da 2. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Yarışmayı sıkı takip edenler arama motorlarında, "Suvivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Survivor 2. dokunulmazlık oyunu, Survivor kavga gibi ifadeler yer alıyor. Öte yandan yayınlanan fragmanda yaşanan gerginlikler de dikkat çekiyor. Survivor fragman...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 16:01 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 16:02
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Survivor 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sinirler gerildi...

Survivor 2022 All Star'da heyecan dorukta. 97. bölüm fragmanı yayınlanan Survivor'da 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım merak konusu oldu. İşte detaylar...

SURVIVOR 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2022 All Star 97. bölümde elenen isim belli olunca haberimizde yer alacak.

SURVIVOR YENİ BÖLÜMDE GERGİN ANLAR!

Survivor 2022'de sık sık yaşanan tartışmalar 97. bölümde adeta tavan yaptı. Adem ve Ogeday arasındaki tartışmaya sunucu Murat Ceylan'ın "yeter" diye bağırarak tepki vermesi de dikkat çekti.

MERVE AYDIN VE PARVİZ ABDULLAYEV ELENDİ!

Dokunulmazlık oyunu sırasında Merve Aydın'ın aşil tendonu koptu. Öte yandan Parviz Abdullayev de aynı şekilde sakatlandı. 2 yarışmacı da adaya mecburi veda etmek zorunda kaldı.

SURVIVOR MERVE KİMDİR? Merve Aydın kaç yaşında, nereli? Merve Aydın'ın mesleği nedir? Merve Aydın diskalifiye mi oldu? Devamını Oku BUNU DA OKU
SURVIVOR PARVİZ ABDULLAYEV KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Survivor All Star 2022 Devamını Oku BUNU DA OKU

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