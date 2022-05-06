SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Survivor 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sinirler gerildi...

Survivor 2022 All Star'da heyecan dorukta. 97. bölüm fragmanı yayınlanan Survivor'da 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım merak konusu oldu. İşte detaylar...

SURVIVOR 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2022 All Star 97. bölümde elenen isim belli olunca haberimizde yer alacak.

SURVIVOR YENİ BÖLÜMDE GERGİN ANLAR!

Survivor 2022'de sık sık yaşanan tartışmalar 97. bölümde adeta tavan yaptı. Adem ve Ogeday arasındaki tartışmaya sunucu Murat Ceylan'ın "yeter" diye bağırarak tepki vermesi de dikkat çekti.

MERVE AYDIN VE PARVİZ ABDULLAYEV ELENDİ!

Dokunulmazlık oyunu sırasında Merve Aydın'ın aşil tendonu koptu. Öte yandan Parviz Abdullayev de aynı şekilde sakatlandı. 2 yarışmacı da adaya mecburi veda etmek zorunda kaldı.