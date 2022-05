SURVIVOR MERVE KİMDİR? Merve Aydın kaç yaşında, nereli? Merve Aydın'ın mesleği nedir? Merve Aydın diskalifiye mi oldu?

Survivor'ın başarılı yarışmacılarından Merve Aydın, yayınlanacak yeni bölümde sevenlerini korkuttu. Dokunulmazlık oyunu mücadelesinde yarışan Merve Aydın'ın yaşadığı anlar an be an kameraya yansırken; toplanan konseyde yapılacak açıklama merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, Survivor Merve elendi mi, diskalifiye olacak mı? Merve Aydın kimdir, kaç yaşında? İşte Merve Aydın'ın hayatı...

👉 MERVE AYDIN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ VE MESLEĞİ NE?

Merve Aydın Filiz, 17 Mart 1990 Bakırköy İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Orta mesafe koşucusu olan 1.80 boyundaki Merve Aydın, 800 metre açık hava ve salon Türkiye rekorlarının sahibidir. 2012 Yaz Olimpiyatları'na katılan Merve Aydın, sakatlanmasına rağmen yarışa devam ederek büyük ses getirmiştir.

2008 yılında Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası ve 2011'de Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazanan Merve Aydın, Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 bayrak yarışında (Nagihan Karadere, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) 2.lik elde etmiştir ve gümüş madalyanın sahibi olmuştur. Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'ndaki performansı ile Dünya – Olimpiyat B barajını geçerek başarılarına bir yenisini daha eklemiştir.

Londra 2012 Yaz Olimpiyatları kadınlar 800 metre seçmelerinde 2. seride yarışan Merve Aydın, yarıştığı esnada sakatlanarak serisini sonuncu olarak tamamlamıştır fakat yarışmayı bırakmamıştır. Bu nedenle, sakatlık acısı nedeniyle ağlayarak yarışa devam ederek parkuru tamamlaması ile gündeme gelmiştir.

12 Haziran 2012 tarihinde Beyaz Rusya'da Olimpiyat seçmeleri kapsamındaki yarışta koştuğu 2:00.23'lük derece ile 800 metre Türkiye rekorunun sahibi olmuştur. 2011 Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda 3.29.42'lik derecesiyle ( Birsen Bekgöz, Pınar Saka ve Meliz Redif ile birlikte) bu alandaki açık hava Türkiye rekorunu da kazanmıştır.

2013 yılında Kanal D'de yayınlanan "Bana Her Şey Yakışır" programına katılan Merve Aydın, 2014 yılında Survivor'da ünlüler takımında yer almıştır. Dominik'te 111 gün kaldıktan sonra, Ahmet Dursun adlı yarışmacı ile birlikte 3.lük elde etmiştir.

22 Şubat 2015'te TV8'de yayınlanan Survivor Türkiye'de bir kez daha mücadele ederek; Survivor All Star'da finale kalan Merve Aydın, 3 Temmuz'da yapılan finali 2.lik ile tamamlamıştır. 2015 yılında ise Rexona reklamında oynamıştır.

Survivor 2018'de All Star'da da yer alan Merve Aydın,1 Eylül 2018'de Mehmet Akif Filiz ile evlenmiştir ve 21 Ağustos 2019'da ''MERVE AYDIN SPOR OKULU'' adı altında birçok branşın yer aldığı bir spor okulu açmıştır.