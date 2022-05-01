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CEHENNEM FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Cehennem (Inferno) filminin oyuncuları kim? Cehennem filmi ne zaman, nerede çekildi?

Cehennem filminin konusu sinemaseverler tarafından gündemde yerini aldı. Televizyon ekranlarında izleyici ile buluşacak filme dair detaylar araştırılmaya başladı. Yönetmen koltuğuna Ron Howard'ın oturduğu 2016 yapımı Cehennem (Inferno) filminin konusu, oyuncuları ve nerede çekildiği sorgulanmaya devam ederken; filme dair detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 14:00
CEHENNEM FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Cehennem (Inferno) filminin oyuncuları kim? Cehennem filmi ne zaman, nerede çekildi?

Dan Brown'ın aynı adlı romanından uyarlanan macera türündeki 'Cehennem' filminin konusu ve oyuncu kadrosu sinemaseverler tarafından merak edilmeye başladı, evde sinema keyfi sürmek isteyenler, televizyon ekranlarına gelecek Cehennem filminin detaylarını sorgulamayı sürdürürken; Cehennem filminin konusu, oyuncuları ve filme dair detaylar haberimizde...

CEHENNEM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Venedik'teki bir otel odasında uyanan Robert Langdon neler olduğunu ve oraya nasıl geldiğini hatırlamamaktadır. Kendisine neler olduğunu hatırlayabilmek için ona yardım etmeye çalışan doktor Sienna Brooks'la birleşirler. Langdon ve Brooks cevapları aramak için Avrupa'yı dolaşmak zorunda kalırlar. Bu kez de İtalyan ozan ve politikacı Dante'nin İlahi Komedya kitabıyla bağlantılar bulmaya başlar. Zamanla ortaya çıkan ipuçları bir felaketi işaret etmektedir. Çok zengin bir işadamı kısa bir süre içinde dünyaya veba salgınını yayacaktır. Dünyanın başına gelebilecek bu felaketi engellemenin tek yolu Landgdon'ın neler olduğunu hatırlamasıdır...

CEHENNEM FİLMİNİN OYUNCULARI

  • Tom Hanks
  • Ben Foster
  • Felicity Jones
  • Omar Sy
  • Irrfan Khan
  • Sidse Babett Knudsen
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