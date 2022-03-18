Haberler Magazin Yalnız Kurt SON BÖLÜM İZLE 📺 | Yalnız Kurt 8. bölüm ATV izle (Yalnız Kurt TEK PARÇA FULL İZLE)

Yalnız Kurt SON BÖLÜM İZLE 📺 | Yalnız Kurt 8. bölüm ATV izle (Yalnız Kurt TEK PARÇA FULL İZLE)

atv'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt 8. yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak. 18 Mart Cuma günü saat 20.00'de ekranlara gelen Yalnız Kurt dizisi yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Dizinin sıkı takipçileri ise Yalnız Kurt 8. bölüm full izle, atv Yalnız Kurt izle, atv canlı yayın izle, Yalnız Kurt yeni bölüm izle aramaları yapıyor. İşte Yalnız Kurt 8. yeni ve en son yayınlanan bölümü...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 12:09
Yalnız Kurt SON BÖLÜM İZLE 📺 | Yalnız Kurt 8. bölüm ATV izle (Yalnız Kurt TEK PARÇA FULL İZLE)

Yalnız Kurt 8. yeni bölümde yine atv ekranlarına kilitlenecek. Yalnız Kurt izleyicileri, Yalnız Kurt 8. bölüm full izle, atv Yalnız Kurt izle, atv canlı yayın izle, Yalnız Kurt yeni bölüm canlı izle aramaları yapıyor.

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YALNIZ KURT 8. BÖLÜM KONUSU NE?

Altay, tutsak olduğu hapishanede ceza olarak girenin canlı çıkamadığı ölüm çukuruna atılmıştır. Altay'ın ölüm çukuruna atıldığını gören Mira oldukça endişelenir. Nizam ise bu durumdan hoşnut olur. Kendisi için fırsat doğmuştur ve Nazar'ı kurtarmak için planları hazırdır. Altay'ı hapishanede zorlu bir mücadele bekler! Doğan Rus diplomatla yaptığı anlaşmada sıkıntı yaşar ve onu köşeye sıkıştırmak için B planını devreye sokar. Yetim Kurtlar'dan aldığı istihbarat ile Viking de Rus diplomatın peşine düşer ve ona ulaşmak için Nizam'dan bilgi alır. Viking ve Nizam'ın yaptığı bu gizli görüşmeyi ise izleyip kayda geçen birileri vardır. Başarılı bir operasyonla Rus diplomatı ele geçiren Viking bu hamlesiyle büyük paralar kazanma umudunda olan Doğan'ın elini boş çıkarır. Doğan, güvenli mekanda sakladığı tutsağını elinden kaçırınca, içerde bir köstebek olduğundan emin olur. Gündüz, projeye devam edebilmek için titanyum kabloları beklemektedir. Ulvi ise Yıldırım Projesi'nin yapıldığı yeri bulduğundan emin olmak için titanyum kabloları tedarik etmek zorundadır. Fakat bu sandığı kadar kolay olmaz. Altay ölüm çukurundan kurtulabilecek midir? Nazar, Altay çukurdayken nasıl bir yol izleyecek? Altay'ın Nazar'ı kurtarma operasyonu nasıl devam edecek? Nizam hangi aşamada devreye girecek? Sare, Levent'i öldürmüş olmanın hesabını Viking'e nasıl verecek? Viking ve Nizam'ı izleyen göz kim? Ulvi Paşa titanyum kabloları üzerinden yaptığı hamle ile Yıldırım Projesi'nin yerini bulacak mı?

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👉YALNIZ KURT 8. BÖLÜM İZLE

Yönetmen: Çağatay Tosun

Senaryo: Murat Koca / Ali Alper Erze

Oyuncular: Cihan Ünal (Davud), Hasan Denizyaran (Altay), Damla Colbay (Esra), Murat Han (Doğan), Kürşat Alnıaçık (Viking), Polat Bilgin (Nizam), Hilmi Özçelik (Ahmet), Göktan Oktay Göztepe (Akif)

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