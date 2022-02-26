📺Kardeşlerim 41. bölüm İZLE | atv Kardeşlerim TEK PARÇA FULL İZLE (Kardeşlerim 41. bölüm)

atv ekranlarından yayınlanan Kardeşlerim dizisi, 41. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Kardeşlerim dizisi, 40. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kardeşlerim 41. bölüm full izle, atv Kardeşlerim izle, Kardeşlerim yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kardeşlerim dizisinin 41. ve en son yayınlanan bölümü...

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KARDEŞLERİM 41. BÖLÜM KONUSU

"Çok pahalısın be mutluluk, o kadar param yok!"

Berk'in doğum günü partisinde yaşananlar; tüm dengeleri alt üst ederken, Akif ve Nebahat cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Orhan, Şengül'ü köşeye sıkıştıracak bir hamle yaparken, Harika'ya sürpriz bir hediye almak isteyen Oğulcan, hiç beklemediği bir durumla karşılaşır. Eren kardeşlerin yoksulluğu içinden çıkılmaz bir hal alırken; Ömer, ailesini geçindirebilmek için yeni bir karar almak durumunda kalır

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Yönetmen: Serkan Birinci

Hikâye ve Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)

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👉KARDEŞLERİM 41. BÖLÜM İZLE

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👉KARDEŞLERİM 41. BÖLÜM İZLE