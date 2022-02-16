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SURVIVOR'DA MERT'TEN SUDE'YE SEVGİLİLER GÜNÜ ÇİÇEĞİ! NİSA ÇILGINA DÖNDÜ!

Survivor 2022 All Star'da heyecan devam ediyor. Eleme heyecanının yaşanacağı yarışmada, Mert Öcal'ın Sude'ye çiçek vermesi gündeme oturdu. Yayınlanan fragmanda Nisa'nın çok sinirlendiği görüldü.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 16:54 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 16:59
SURVIVOR'DA MERT'TEN SUDE'YE SEVGİLİLER GÜNÜ ÇİÇEĞİ! NİSA ÇILGINA DÖNDÜ!

Survivor'da heyecan devam ediyor. Mert Öcal ile Survivor Sude Burcu aşkı tam gaz devam ediyor. Yarışmanın yeni bölüm fragmanında, Mert Öcal'dan Sude Burcu'ya sürpriz hediye gelmesi dikkat çekti. Mert Öcal, Sude Burcu'ya sevgililer günü hediyesi olarak çiçek verirken Survivor Sude bu duruma oldukça mutlu oldu. Bu durumu gören ve bu ilişkiyi en başından beri desteklemeyen Survivor Nisa duruma oldukça fazla sinirlendi.

SUDE VE NİSA TARTIŞTI!

Nisa Bölükbaşı'nın Sude Burcu ile ilgili ithamları ortalığı karıştırırken ikilinin tartıştığı görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu.

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