SURVIVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor! 3. ve 4. eleme adayı...

Ekranların sevilen yarışmalarından olan Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak... 14 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde Ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele verecek. Haftanın ilk eleme adayı Evrim'in ardından ikinci aday Atakan oldu. Peki, Survivor 14 Şubat 3. eleme adayı kim? Survivor All Star'da 3. eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına kim gitti? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

SURVIVOR 14 ŞUBAT 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2022 All Star 14 Şubat Pazartesi günü yayınlanacak. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve 3. eleme adayı belli olunca haberimizde yer alacak. Öte yandan, dokunulmazlık oyununu kaybeden ekibin performans birincisi 4. eleme adayına da karar verecek.

SURVIVOR 2. ELEME ADAYI ATAKAN OLDU!

12 Şubat Cumartesi ve 13 Şubat Pazar günü oynanan oyunların ardından 1. eleme adayı Evrim olurken, 2. eleme adayı Atakan Işıktutan oldu.