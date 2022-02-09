SURVIVOR KİM ELENDİ? | (9 Şubat) Survivor adaya kim veda etti? Survivor'da kim elendi?

Sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. 9 Şubat Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümde ödül oyunu ve eleme heyecanı yaşandı.

ÖDÜL OYUNUNDA KAZANAN ÜNLÜLER!

Survivor ödül oyunu kıyasıya bir rekabete sahne oldu. 1-1 berabere biten ve best of'a kalan yarışmayı 2-1 kazanan Ünlüler ödül oyununu kazanan takım oldu.

Merakla takip edilen yarışmada Barış, Birsen, Mert, Evrim, Furkan, Bora, Gizem ve Sercan haftanın eleme adayları olmuştu. Peki, Survivor All Star 2022 adaya kim veda etti? Survivor'da kim elendi?

SURVİVOR ALL STAR 2022 ADAYA KİM VEDA ETTİ? SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 5. hafta sonunda elenen isim belli oldu. Geçtiğimiz hafta Aycan Yanaç'ın yarışmayı bırakmasıyla birlikte eleme yapılamamıştı. Ünlüler – Gönüllüler arasında yaşanan kıyasıya rekabet birçok kişiyi heyecanlandırıyor. Bu hafta Barış, Birsen, Mert, Evrim, Furkan, Bora, Gizem ve Sercan arasından SMS'te en az oyu alan Furkan yarışmaya veda etti.