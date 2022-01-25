Floyd Mayweather'ın korumaları şaşkınlık yarattı!

Arkadaşı olan basketbolcularla maç öncesi selamlaşan Mayweather'in korumaları, etrafından bir an olsun ayrılmadı. ABD'li şampiyon boksörün maç esnasında korumalarından birinin sürekli yanında oturması dikkat çekti.

ABD'li şampiyon boksör, daha önce de İngiltere'nin başkenti Londra'da sokağa çıkarken devasa korumalar tarafından etrafı çevrili halde görüntülenmişti. Mayweather, dünyanın en iyi korunan insanlarından biri olarak kabul ediliyor. Ünlü boksör, sokaklarda koruma ordusu olmadan dolaşmıyor. Mayweather'ın koruma ile gezmesinin asıl nedeni ultra lüks bir yaşam sürmesi.