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Floyd Mayweather'ın korumaları şaşkınlık yarattı!

Eski profesyonel boksör Floyd Mayweather, Heat ile Trail Blazers takımları arasında oynanan basketbol maçını izlemek üzere Miami'deydi. 44 yaşındaki emekli sporcu, NBA maçının oynandığı salona koruma ordusuyla geldi.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 11:31
Floyd Mayweather'ın korumaları şaşkınlık yarattı!

Arkadaşı olan basketbolcularla maç öncesi selamlaşan Mayweather'in korumaları, etrafından bir an olsun ayrılmadı. ABD'li şampiyon boksörün maç esnasında korumalarından birinin sürekli yanında oturması dikkat çekti.

Floyd Mayweather'ın korumaları şaşkınlık yarattı!

ABD'li şampiyon boksör, daha önce de İngiltere'nin başkenti Londra'da sokağa çıkarken devasa korumalar tarafından etrafı çevrili halde görüntülenmişti. Mayweather, dünyanın en iyi korunan insanlarından biri olarak kabul ediliyor. Ünlü boksör, sokaklarda koruma ordusu olmadan dolaşmıyor. Mayweather'ın koruma ile gezmesinin asıl nedeni ultra lüks bir yaşam sürmesi.

Floyd Mayweather'ın korumaları şaşkınlık yarattı!

Alışveriş yapmayı çok sevdiği herkes tarafından bilinen boksör bu alışverişlerinde satın aldığı milyonlarca dolarlık eşyaları kendisi taşımayacağı için bunları taşıması için korumalarını kullanıyor.

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